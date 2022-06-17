聯合國人權會7月論香港 新海外港人團體促要求港府修國安和選舉法以符《公約》

中國，香港，人權

聯合國人權事務委員會將於7月審視香港政府就落實《公民權利和政治權利國際公約》的情況，是《港區國安法》生效後，委員會首次審視香港人權狀況。兩個關注香港人權和兩國關注法治的律師組織分別向委員會提交意見書，指國安法和新的選舉法例均未符合人權公約，令香港人權制度性惡化，法治日差，甚至影響市民選擇法援律師的權利以及律師組織運作；團體促請委員會要求港府修訂國安法和新選舉法例，使之與《公約》相適應。

廣告 繼續瀏覽後續

人權事務委員會將於下月7至12日審議港府報告，中國和香港政府過往均有派員出席以響應委員會的質詢，以時間推斷，這將是7月1日上任的李家超政府首次出席聯合國相關會議。至於過往一般會列席委員會審議報告會議的香港民間組織，則因為不少公民組織在國安法生效後解散而不會與會，另外，團體亦因憂慮被當局隨意以勾結外國勢力和煽動等罪名拘控而未有再提交報告，改由新組織不具名人士撰寫報告。

今年由離開香港、且擅長法律及政策研究的港人組成的香港人權信息中心，以及由一群身處海外的香港律師組成的香港法治監察上月底向人權委員會提交聯合報告書，並於昨(16日)天公開，當中，團體批評中港政府主動以法律、政策和行動來侵犯港人在《公約》下受保障的多項人權，包括以過度寬鬆的方式和容讓警察濫權去執行國安法，在打擊和報復持反對意見者之餘，亦令香港的司法制度備受侵蝕，造成的寒蟬效應亦令市民自我審查，不敢行使表達自由；另又強行修改選舉制度以排除多元的政治聲音，並令選舉的民主成份大減；警察任意以煽動罪、公安條例和防疫規例禁制市民的表達自由及集會自由；多間傳媒機構受國安法和煽動罪威脅而停止營運或遭起訴。

報告書提出涵蓋27個範疇的66項建議，包括要求委員會宣布經中國修改的香港新選舉制度不符合《公約》，要求中國撤銷將鼓吹白票和廢票行動刑事化，並解散候選人資格審查委員會；另又促委員會重申國安法四大罪行中的三類罪行，即分裂國家、顛覆國家政權及勾結外國勢力等罪行均未能保障《公約》中的人權，只余打擊恐怖活動未違《公約》；促請委員會建議港府修訂國安法的具體條文，以免非暴力行為亦被誤指違法，以及停止檢控作出非暴力行為、卻被控以分裂和顛覆的人士和組織，以保障表達和集會自由。

就《基本法》有關國家安全的第23條立法工作，兩個團體建議取消條例的「七宗罪」中的叛國罪，並對23條中的煽動罪不符合《公約》表示極度關注。另外，為保障司法獨立和民眾獲得公平審訊的權利，團體促委員會令港府公開國安法指定法官名單、維持國安法案件由陪審團審訊、修例以確保被告享有保釋權利為先的原則、擱置訂定假信息法、確保正受行政指令影響其編採自主的香港電台可獨立運作以保障多元言論空間。

國安法威脅香港司法獨立

另外，關注律師人權及法治情況的律師團體「29原則」（The 29 Principles）亦與國際律師團體「律師維護律師」( Lawyers for Lawyers)向人權事務委員會提交聯合報告書，表達對香港法治情況日益惡化以及香港律師受到威嚇和騷擾的關注。

報告提出現時香港不少未能符合《公約》第14條的規定，即在法院或法庭面前，人人平等以及獲得公平審訊的權利，但國安法不少條文顯然不符規定，例如國安法的罪名定義寬泛，導致執法機關可隨意控告人權捍衛者，甚至作出政治檢控；而讓特首委任指定法官和將國安法解釋權交予中國人大常委會亦威脅香港的司法獨立。

另外，報告又指出，法律援助計畫的改革影響受助人選擇律師的權利、香港律師會選舉受到政治干擾、以及律師受到騷擾及威嚇的情況等問題，包括警方國安處針對律師作出投訴。報告亦關注包括一位大律師在內的612基金信託人被捕的事件。

兩個律師團體期望委員會可在日後公布的審議報告中向港府作出建議，包括確保法庭的裁決免受政治干預；採取措施防止律師受到騷擾及威嚇；確保大律師公會和香港律師會的運作免受政治干預，讓他們可在免於被報復的恐懼下表達意見，以及保證所有人皆有按照自己意願選擇律師的權利。