香港/25周年 香港七一回歸活動 部分外媒未獲准採訪 發表時間： 17/06/2022 - 19:20 香港今年禁止紀念89年6.4天安門民主活動遭鎮壓的傳統燭光晚會，警察宣布關閉維多利亞公園一部分2022年6月3日。 REUTERS - TYRONE SIU 作者： 古莉 2 分鐘 香港在國安法管制下，即將在7月1日迎來回歸中國25周年。屆時中國國家主席習近平可能“駕臨”回歸儀式，並參加首位來自警屆的香港特首的就職儀式。據媒體報道，部分媒體未獲准到場採訪。 廣告 繼續瀏覽後續 據中央社報道，香港將於7月1日舉行慶祝回歸25周年活動及新一屆特區政府官員宣誓典禮。今年有部分本地及海外媒體未獲邀請到場採訪，香港記協對此表示憂慮。明報今天報導，本月底及7月初，港府將舉行慶回歸及新政府宣誓典禮，香港記者協會昨天表示，至少有10家本地網媒、境外媒體及海外通訊社未獲邀到場採訪。未獲邀的報名採訪的有來自日本和台灣的媒體，另有加拿大環球郵報、大型圖片通訊社Getty、歐新社等。本地網媒Hong Kong Free Press、香港獨立媒體也未獲邀報名。不過，包括金融時報、華爾街日報及紐約時報等英美媒體都獲得採訪邀請。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 香港