香港七一回歸活動 部分外媒未獲准採訪

香港/25周年

香港在國安法管制下，即將在7月1日迎來回歸中國25周年。屆時中國國家主席習近平可能“駕臨”回歸儀式，並參加首位來自警屆的香港特首的就職儀式。據媒體報道，部分媒體未獲准到場採訪。

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據中央社報道，香港將於7月1日舉行慶祝回歸25周年活動及新一屆特區政府官員宣誓典禮。今年有部分本地及海外媒體未獲邀請到場採訪，香港記協對此表示憂慮。

明報今天報導，本月底及7月初，港府將舉行慶回歸及新政府宣誓典禮，香港記者協會昨天表示，至少有10家本地網媒、境外媒體及海外通訊社未獲邀到場採訪。

未獲邀的報名採訪的有來自日本和台灣的媒體，另有加拿大環球郵報、大型圖片通訊社Getty、歐新社等。

本地網媒Hong Kong Free Press、香港獨立媒體也未獲邀報名。

不過，包括金融時報、華爾街日報及紐約時報等英美媒體都獲得採訪邀請。