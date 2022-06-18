上海石化工廠爆炸 三處獨立火災 至少一人死亡

上海化工廠爆炸

今天周六6月18日上海一家化工廠發生爆炸，三處同時起火，至少有一人死亡，厚厚的黑煙雲在上海升起。

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法新社說，發生爆炸事故的地點位於上海西南部金山區的中石化上海石化有限公司工廠，爆炸發生的時間在凌晨4點左右，幾小時後得到控制。

據中國官媒新華社說：根據初步信息，這場火災已經奪去一條生命。目前中國媒體的報道沒有指出火災的原因。

一位居民向法新社提供的無人機視頻顯示，在這個龐大的工業區上空有厚厚的煙雲，不同的建築里有三處獨立的火災。

火災發生時，中國經濟首都上海因冠狀病毒（Covid-19）爆發而被完全封鎖兩個月後謹慎恢復營業。

這場在在6月初正式結束的封鎖，導致工廠關閉和供應鏈中斷。

據當地媒體報道，石油化工廠的居民聽到了爆炸聲。隨後是一場大火。出事的化工廠位於濱水區附近，離一個自然公園不遠。

社交網絡上流傳的視頻顯示，厚厚的煙雲和灰燼升上天空。在其中一個視頻中，似乎是一位震驚的居民說："整個地區完全被燒毀了"。

上海消防局在當地微博上宣布，事件發生後，消防局立即派出500多人前往現場。

蘭州化工廠爆炸釀8死

據證券時報消息說，之前兩天，蘭州也發生化工廠爆炸事故，造成六人死亡。該報道說，在6月16日18時58分，蘭州新區“秦川精細化工園區”的“甘肅濱農科技有限公司”污泥乾燥車間發生爆炸事故，6人失聯後被確認死亡，8人受傷。