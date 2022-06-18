中俄合作習近平又說了什麼 官媒措辭吞吞吐吐

中俄關係

2022年2月4日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京會晤時交談。2022年6月15日，習近平在與普京的電話中重申了他的國家在 "涉及核心利益和主權與安全等重大關切的問題上對俄羅斯的支持"。

習近平周五在聖彼得堡國際經濟論壇講了什麼？如果你看新華社通稿，幾乎什麼都沒講。挺俄了嗎？沒有太挺，至少遠離所謂中俄合作“無上限”那樣的程度 ，但如果看俄羅斯方面的報道，又很不一樣。

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根據新華社報道 ，涉及俄羅斯方面的有這樣一句，習近平說，“中國願同包括俄羅斯在內的世界各國一道，共創發展前景，共享增長機遇，為深化全球發展合作、推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。”把俄羅斯包在了“世界各國”裡面，並不顯得特殊。

但俄羅斯衛星通訊社中文網的報道就直指要害，報道稱，習近平在論壇全體大會表示，中俄合作具有高度抗壓性和內部潛力。

據報道，習近平的講話從回顧俄羅斯總統普京2月訪問中國出席北京冬奧會開幕式開始，然後稱，俄羅斯和中國的合作不斷增加，這表明兩國壓力容忍程度很高。

這裡的合作不知指的是什麼樣的合作？自從俄羅斯侵烏，西方警告中國不要在經濟上、軍事上援助俄羅斯以來，沒有跡象顯示北京在幫助莫斯科逃避西方制裁，但中方購買了許多俄羅斯原油和天然氣。

新華社這一報道的方式與15日習近平普京通話中方的報道相似，中方似要顯得“中立”，俄羅斯方恨不得把話說透，不留餘地。

從新華社報道看，習近平在通話中稱中俄關係保持良好勢頭，“中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠。中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，”但中方沒有明確提到在軍事、經濟和財政方面支持俄羅斯。”在涉及核心的烏克蘭問題上，中國不提“侵略”，也不提“戰爭”，只說 “各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決，中方願繼續為此發揮應有作用。”

但是克里姆林宮方面發布的通報則更側重北京對莫斯科的支持，包括在西方制裁俄羅斯背景下願意與其加強經濟合作的意向，莫斯科的聲明還說，兩位領導人討論了“發展軍事關係”，俄羅斯駐華大使館微博帳號則稱，習近平對俄羅斯“面對外部勢力製造的安全挑戰面前，維護國家根本利益所採取行動的合法性”表示理解。顯示習近平對俄羅斯侵烏似有一定程度的肯定。

中方的報道在措辭上算是費了心機，但美國國務院在習普通話後隨即發表聲明說，中國聲稱中立，但其行為顯示，仍在投資自己與俄羅斯的密切關係。聲明說，選擇同俄羅斯站在一起的國家將不可避免地站在歷史錯誤的一邊。

西方媒體報道也普遍認為，習普通話代表中國繼續站在俄羅斯一邊。