中國對德國風力發電廠的影響遭批評

中德關係

2022年5月9日，德國法蘭克福，一颱風力發電機，背景是初升的太陽。德國風力發電廠基礎設施的關鍵部件越來越多地來自中國引起批評。

據德國《明鏡》周刊報道，德國風力發電廠基礎設施的關鍵部件越來越多地來自中國。目前人們關注的是博爾庫姆（Borkum）附近的一個項目，一家北京國有公司的兩家子公司參與了該項目的建設。

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中國國有企業對德國能源基礎設施的強大影響力為此遭到批評。

具體來說，這涉及到一個由中國國家電網（SGCC）的兩個子公司組成的財團，該財團最近獲得了北海博爾庫姆島附近的離岸電網連接平台Borwin 6的合同。該設施將海上風電場的電力轉換為直流電，預計從2027年起將為大約120萬戶家庭提供電力。

雖然美國公司McDermott負責平台建設，但包括電氣和計算機技術在內的轉換器將由SGCC在中國的公司製造。從形式上看，這個980兆瓦的工廠可能還不屬於最近收緊的IT安全法的範圍，該法用以保護5G網絡免受中國設備供應商的影響。

德國關鍵基礎設施保護聯合會總經理霍爾格-貝倫斯（Holger Berens）說：“不考慮像Borwin這樣的工廠是一種疏忽，會讓自己處於弱勢。”“這種變壓器可以被監控，故意過載或關閉”。出於保密原因，聯邦經濟部沒有具體表態。

然而，能源部門的關鍵部件將在2023年5月前由聯邦網絡局來確定。中國和俄羅斯剛剛宣布，他們將加強軍事合作。俄羅斯被懷疑試圖破壞海底電纜，據說還應對2月份對一家德國製造商的5800颱風力渦輪機的網絡攻擊負責。

負責Borwin 6的電網運營商Tennet解釋說，招標是根據歐盟採購法進行的，沒有需要各部委參與的規定。