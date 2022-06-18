中紀委載文痛批李丞相惹疑

中共二十大前瞻

中共中央紀律檢查委員會旗下的『中國紀檢監察雜誌』日前刊出一篇題為『擯棄精緻的利己主義』的文章，文章痛批“李丞相”，引起許多猜測，至今還在發酵，不少人以為影射的是中國國務院總理李克強。

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文章是6月1日刊出的，起初似乎並未引起太多注意，後來在網上瘋傳起來，現在已經被刪除了，只剩下截屏和引用的片段。自由亞洲援引報道稱，很多傳播這篇文章的微信號、微信群也被炸掉。

文章開門見山：“精緻的利己主義，是指善於利用高超逼真的演技、冠冕堂皇的理由，精心修飾、巧妙掩蓋自私貪婪的本性”。

然後文章就特別舉出兩個反面例子，一個是秦朝的宰相李斯，一個是唐朝的宰相李林甫。文章批李斯“就是熱衷於追名逐利又極其擅長包裝的人”，“縱觀李斯的一生，卓越的政治才能掩蓋的是貪婪自私的本性”。

對於李林甫，文章痛批，“唐朝由盛轉衰與李林甫這位精緻利己主義者密不可分”，稱李林甫“貪戀權力，陰柔奸狡，被人們稱為‘口蜜腹劍’”。

借古諷今，文章接下來把矛頭對準了黨內：”一些黨員幹部把私利當作唯一追求，工於心計、圓滑世故、善於隱藏，到頭來只能慘淡收場”。

文中說，“有一些人非常善於表演，表面上好像是為國為民，實際上都是為自己”，顯然，能“為國為民”，且“非常善於表演”的，位置應是很高很高的了。

“有的領導幹部頂着‘學者型’官員的光環，不想着如何發揮所長、幹事創業，卻瘋狂追求權力金錢；有的領導幹部名校畢業，年紀輕輕被委以重任，卻總想當大官、發大財，以權力謀取私利……”

這種指桑罵槐的事，類似文革的“批林批孔”，學者趙越勝分析，批林批孔的背後玄機是毛澤東警告周恩來不要借批林而批左，翻文革的案。

兩個宰相都姓李，讓人自然聯想到總理李克強。這一階段，由於習近平的堅決清零不動搖，嚴重挫傷了中國經濟，引起了黨內外許多不滿，在這一背景下，李克強主持的國務院推出了許多被視為“救經濟”的措施，李克強還罕見地召開了十萬人大會。

華爾街日報援引知情人士稱，李克強走出了習近平的陰影，但另外的分析人士則以為，李克強反正明年就要讓位了，這不過是“最後一搏”了。但是，習近平日前在四川視察時又重申，堅決清零不動搖，給人感覺是不放權的意思。

今年秋天中共就要召開二十大，現在是敏感時期。按照中共自定的規矩，擔任總書記兩屆，不能續任，但是，種種跡象顯示，習近平準備要在二十大連任。習近平已經通過“修憲”，廢除了國家主席任期不得超過兩屆的規定，從理論上講，習近平可以“終身執政”了。

有分析認為，中紀委在這樣的敏感時期發這樣的文章含沙射影，很蹊蹺!