在烏克蘭失蹤的兩名美國軍人在俄羅斯電視台現身

俄羅斯/烏克蘭危機

俄羅斯公共電視頻道於6月17日星期五晚間，在社交網絡上播放了兩名失蹤的美國退伍軍人的視頻，這兩名軍人作為志願者前往烏克蘭軍隊作戰，已經失蹤多日。美國總統拜登此前曾向媒體表示，這兩名美國退伍軍人自上周以來失聯，他們的親屬一直沒有得到任何消息。拜登同時指出：美國人不應前往烏克蘭。

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前往烏克蘭與該國軍隊一起作戰的兩名美國志願者亞歷克斯-德瑞克（Alexander Drueke）和安迪-黃因（Andy Tai Huynh）失蹤多日後周五在俄羅斯電視台現身。

星期五晚間，今日俄羅斯電視台記者柯沙雷夫（Roman Kosarev）在通訊平台上Telegram張貼了一段德瑞克面對鏡頭講話的視頻畫面。身着軍服的德瑞克向母親表示，他仍然活着，希望能夠儘早回家。並請母親替他照管好自己的寵物狗。

今日俄羅斯電視台官方通訊平台還播放了安迪-黃因的一段視頻。黃因在視頻中表示：他與德瑞克在烏克蘭東部的哈爾科夫附近遭遇俄羅斯軍隊。俄軍佔領了他們的陣地，迫使他們撤退。在躲藏了數小時後，他與德瑞克決定投降。這兩名退伍軍人還在今日俄羅斯電視台播放的其他視頻中，用蹩腳的俄語表示他們“反對戰爭”。

據《費加羅報》和法新社報道，目前，尚不明了這兩名美國退伍軍人在怎樣的情況下拍攝視頻並發表講話，也不清楚他們究竟落入何方之手。

美國國務院發言人周六（6月18日）確認：看到了兩名“據稱在烏克蘭境內被俄軍俘虜”的美國公民的照片和視頻，並表示，美國方面“正在密切關注局勢”。

另據報道，俄羅斯通訊社宣布：兩名英國人和一名摩洛哥人在烏克蘭為基輔作戰，周四被頓涅茨克分離主義當局以“充當僱傭兵”的罪名被判處死刑。