俄羅斯/烏克蘭危機

在烏克蘭失蹤的兩名美國軍人在俄羅斯電視台現身

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Le vétéran de l'armée américaine Alexander Drueke aux côtés de sa mère Loïs, sur une photographie non datée.
Le vétéran de l'armée américaine Alexander Drueke aux côtés de sa mère Loïs, sur une photographie non datée. AP - Lois "Bunny" Drueke
作者： 流芳
4 分鐘

俄羅斯公共電視頻道於6月17日星期五晚間，在社交網絡上播放了兩名失蹤的美國退伍軍人的視頻，這兩名軍人作為志願者前往烏克蘭軍隊作戰，已經失蹤多日。美國總統拜登此前曾向媒體表示，這兩名美國退伍軍人自上周以來失聯，他們的親屬一直沒有得到任何消息。拜登同時指出：美國人不應前往烏克蘭。

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前往烏克蘭與該國軍隊一起作戰的兩名美國志願者亞歷克斯-德瑞克（Alexander Drueke）和安迪-黃因（Andy Tai Huynh）失蹤多日後周五在俄羅斯電視台現身。

星期五晚間，今日俄羅斯電視台記者柯沙雷夫（Roman Kosarev）在通訊平台上Telegram張貼了一段德瑞克面對鏡頭講話的視頻畫面。身着軍服的德瑞克向母親表示，他仍然活着，希望能夠儘早回家。並請母親替他照管好自己的寵物狗。

今日俄羅斯電視台官方通訊平台還播放了安迪-黃因的一段視頻。黃因在視頻中表示：他與德瑞克在烏克蘭東部的哈爾科夫附近遭遇俄羅斯軍隊。俄軍佔領了他們的陣地，迫使他們撤退。在躲藏了數小時後，他與德瑞克決定投降。這兩名退伍軍人還在今日俄羅斯電視台播放的其他視頻中，用蹩腳的俄語表示他們“反對戰爭”。

據《費加羅報》和法新社報道，目前，尚不明了這兩名美國退伍軍人在怎樣的情況下拍攝視頻並發表講話，也不清楚他們究竟落入何方之手。

美國國務院發言人周六（6月18日）確認：看到了兩名“據稱在烏克蘭境內被俄軍俘虜”的美國公民的照片和視頻，並表示，美國方面“正在密切關注局勢”。

另據報道，俄羅斯通訊社宣布：兩名英國人和一名摩洛哥人在烏克蘭為基輔作戰，周四被頓涅茨克分離主義當局以“充當僱傭兵”的罪名被判處死刑。

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