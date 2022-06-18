拜登將發起G7國家全球基建應對中國“一帶一路”

中美關係

白宮國家安全顧問沙利文近日在新美國安全中心（Center for a New American Security）主辦的一場活動上說，總統拜登將在月底舉行的七大工業國（G7）峰會上宣布，邀請G7會員國發起全球基礎建設，作為“中國版的替代方案”，應對中國尤其是在印太地區的影響力。

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G7峰會26日到28日在德國舉行。沙利文說，美國與G7會員國預計投資上千億美元，將可給整個印太地區創造巨額紅利。

沙利文表示，“我們打算讓這成為拜登政府在其剩餘任期內外交政策的標誌之一。”他說，這項工作將依靠私營企業的資金和美國政府“相對適度的直接預算撥款”。

沙利文表示，美國要在東南亞打造長期經濟夥伴關係，引進數百億美元投資，協助東南亞國家推動潔凈能源、高科技，以及強化供應鏈等等。

蘇利文並未點名批評中國，但他預告美國與G7會員國將推動的全球基建，給區域國家提供“中國版的替代方案”，有針對中國“一帶一路”的意味。“一帶一路”為中國國家主席習近平2013年提出，透過投資海外基礎建設拓展中國的全球貿易與影響力，全球已有149國加入；但“一帶一路”被批評為中國在擴大其全球影響力的同時也令很多合作的發展中國家深陷債務危機。

此外，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾近日向華府智庫表示，美國將啟動一項新倡議，與理念相近夥伴合作，確保太平洋地區為開放且不受脅迫的區域環境。