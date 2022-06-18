拜登：很快會與習近平通話 考慮解除對中關稅

美國/中國/政治/貿易

美中關係緊張，外媒報導，美國官員正籌備總統拜登與中國國家主席習近平夏天通話，預計最快7月。拜登周六證實"很快"會再與習近平通話，拜登並表示正考慮是否解除對中關稅。拜登周六騎自行車時跌倒，但沒有受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，美國白宮國安顧問沙利文13日在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，就區域與全球安全、美中關鍵議題進行對話。3天後彭博引述知情人士表示，美方官員正努力安排拜登與習近平在今年夏天通話。

在被問及何時會與習近平通話，目前在特拉華州度過周末的拜登向媒體表示"很快"。

這將是拜登去年1月上任以來美中領導人第4度互動。兩人去年2月10日首度通話，隨後在同年11月15日舉行線上峰會，今年3月18日再度舉行視訊通話討論俄烏局勢，也觸及到台灣議題。

由於美國油價物價飆漲，為拜登帶來不小政治壓力。為紓緩通貨膨脹，美國新聞網站Axios近日引述知情人士表示，拜登有意從前總統特朗普政府的中國關稅清單中刪除一些產品。

至於是否已決定解除對中關稅，拜登表示目前還在決定過程，他考慮中。

另外，美國總統拜登周六騎自行車時跌倒，但沒有受傷。

拜登當地周六早上，在家鄉特拉華州的海灘住宅附近騎自行車。他停車時跌倒，特工處人員立即扶他起身。拜登說，被腳踏套卡住，他沒有事。

79歲的拜登與太太吉爾在家鄉度周末，紀念結婚45周年。兩人在住宅附近的國家公園騎自行車。片段顯示，拜登當時有戴頭盔，他準備在一批人身旁停車時，看來右腳未能解開腳踏套，向右側跌倒。他站起來之後，與民眾交談了幾分鐘。

白宮表示，拜登沒事，不需要看醫生。