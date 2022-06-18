澤連斯基赴烏克蘭南部前線視察 俄烏繼續在北頓內茨克外圍激烈交戰

澤連斯基/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周六罕見離開基輔，訪問飽受戰爭蹂躪的南部城市尼古拉耶夫敖德薩地區，這是自俄羅斯入侵以來澤連斯基首次訪問此地。與此同時，在烏東北頓內茨克市外圍，俄烏兩軍繼續激烈交戰。

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法新社報道，烏克蘭總統府發布的一段視頻顯示，澤連斯基視察了受損嚴重的地區行政大樓，並在尼古拉耶夫與地區官員舉行會議。

戰前這座港口和工業城市擁有近50萬人口，目前仍然在烏克蘭的掌控之中，不過該城靠近幾乎完全被俄羅斯佔領的赫爾松地區。由於尼古拉耶夫位於通往烏克蘭最大港口敖德薩的必經之路上，所以仍然是俄軍攻擊的目標。

就在澤連斯基出訪的前一天，俄軍對尼古拉耶夫發射導彈，造成2死20傷。

澤連斯基隨後前往鄰近的敖德薩地區。他在看似地下避難所的地方向軍人頒發獎牌，並與他們合影。澤連斯基讚揚士兵們的勇氣。

與此同時，在烏東北頓內茨克市外圍，俄烏兩軍繼續激烈交戰。

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴周六表示，烏克蘭與俄羅斯的部隊正在北頓內茨克市外的村莊進行"激烈戰鬥"。數周來俄軍一直試圖佔領這座城市。

蓋戴在Telegram上表示："最激烈的戰鬥正在北頓內茨克附近進行。他們（俄羅斯）並未完全控制這座城市。烏克蘭守軍正在各個方向與俄羅斯人作戰。他們擊落了一架飛機，並俘虜了一些士兵。"

蓋戴並表示，與北頓內茨克隔河相望、仍受烏克蘭控制的城市利西昌斯克（Lysychansk），正遭到"猛烈砲擊"。

盧甘斯克州長蓋代還表示，俄羅斯正從其他戰區調派大量後備軍到北頓涅茨克，試圖全面控制這座城市。

蓋代對國家電視台表示，俄軍已控制北頓涅茨克大部分地區，這幾天俄軍將調派所有後備力量到當地。

另據英國國防部表示，俄羅斯可能在過去48小時內重新努力向烏克蘭東部城市伊久姆南部推進。

英國國防部在推特上發表的情報更新中表示，俄羅斯的目標是深入頓涅茨克地區，並從北部包圍四面楚歌的西維羅頓涅茨克市。