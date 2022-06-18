熱浪席捲歐洲 法國及英國刷新高溫紀錄

法國/英國/酷暑

席捲南歐的熱浪周六在法國及英國都刷新高溫紀錄，在法國西南部地區，最高溫度達到攝氏42/43°；而在西班牙，消防人員奮力撲救迫使數百人離開家園的森林火災。正如科學家警告，在氣候變遷下，熱浪來襲較以往強烈且時間提前。

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法新社報道，周六近四分之三的法國人口，即4500萬人，處於紅色或橙色的高溫酷暑警戒之中。周六下午氣溫持續攀升，特別是在西南部地區，在阿基坦南部( Aquitaine)溫度高達42°/43°C，尤其是在比亞里茨 (Biarritz)到達創紀錄的42.9°C，比 2003年上一次的高溫記錄高出2.3°C。

法國氣象部門稱，熱浪從西南向東北席捲全國，西南部、中部和巴黎地區的氣溫也高達37至41°C之間。

法國政府部門向老弱病群體發出高溫警告。法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourguignon）在東南部里昂附近的維尼向媒體表示："各大醫院已人滿為患，但仍設法繼續收治病人。"

由於高溫酷暑，許多體育和文化活動都被取消。

英國周六齣現了今年以來最高氣溫，午後不久達到攝氏30度以上。

這是英國一連第3天刷新氣溫紀錄，15日為攝氏28度以上，16日為29.5度。

西班牙地方當局周六表示，西北部庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）地區森林大火燒毀了將近9000公頃林地，迫使大約200人撤離家園。中部狂人國主題樂園（Puy du Fou）則因附近發生大火，有3000多人疏散。

西班牙其他多個地區的消防隊員也正奮力滅火，包括加泰羅尼亞林區，當地的高溫天氣增加了滅火難度。

西班牙多數地區周六氣溫都高出攝氏35度，某些地區突破40度。

據世界氣象組織表示，席捲西歐和英國的強烈熱浪來自北非。 該組織解釋說，亞速爾群島和馬德拉群島之間的大西洋低壓系統正在推動暖鋒，將其推向西歐。

儘管現在只是6月中旬，西班牙和法國一些地區的氣溫平均比一年中這個時候的平均氣溫高出10攝氏度以上。

在法國，熱浪緊隨有記錄以來最溫暖和最乾燥的五月，法國國家氣象局表示，這是自1947年以來最早的熱浪。

在西班牙，本周該國內陸部分地區的氣溫連續幾天超過40攝氏度，而最近幾天托萊多省的氣溫比這一溫度還高。

英國《獨立報》上發表的一篇文章，對世界未能解決氣候危機的嚴重性發出警告，並指出，世界不同國家氣溫的顯着升高預示着，如果不採取補救措施，人類將面臨嚴峻的未來。