習近平此刻大談反腐敗用意何在

中共二十大前瞻

中國國家主席習近平出席了2022年4月8日在北京人民大會堂舉行的北京冬奧會和殘奧會榜樣的表彰儀式。2022年6月9日，習近平在四川考察時又強調繼續清零不動搖。

中共總書記習近平在二十大臨近之際強調“推進反腐敗鬥爭“，”必須從領導幹部特別是高級幹部嚴起“。習要求他們“要有敬畏之心。分析人士則懷疑習氏是在為黨內新的清洗做鋪墊。

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習近平在周五召開的中共政治局第四十次集體學習時要求，“提高一體推進‘三不腐’，全面打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰”。反腐敗是習近平統治黨內最重要的手段之一，但因其採取的是“選擇性反腐”，因而被指是他利用來清洗黨內對手的重要手段。

習近平在此刻大談反腐敗，分析人士認為，一則應該與秋天召開中共二十大前需要周密部署親信有關，另外則與其清零政策備受指責有關。

習近平準備在中共二十大打破實施多年的總書記只擔任兩屆的中共黨規繼續連任，這一連任很可能通向終身制，許多人對這一前景非常不滿。因此習為了二十大順利接班，有可能發動重大清洗。政治學教授吳國光曾對本台表示：“習上台十年以來，不斷通過反腐敗，來進行黨內高層政治清洗，在清洗過程中，不斷的拉拔自己的人馬，不斷地重組權力。到了二十大這樣一個權力重組的關鍵準備階段，他這麼做，應該是不奇怪的。”

另外，習近平一意孤行實施清零政策反而加劇了黨內外矛盾。他本來把抗疫作為其二十大順利接班的重大功績之一。清零政策在抗疫初期短暫奏效後，習近平將其提升為制度優勢，並視為“親自指揮”的重大功勳，不顧後來疫情發生變化，全國一刀切，強制推行社會面清零，造成嚴重的經濟後果，這給中共黨內的務實派提供了出面“救火”的機會。早已被習 拿走經濟主管權的國務院總理李克強不斷推出措施“救經濟”，並罕見地召開全國十萬人大會，甚至推出與“一刀切”防疫政策針鋒相對的“九不準”。

但是習近平過了一段時間後開始“反擊”，首先，他利用去四川視察的機會再次要求“堅持動態清零不動搖”；隨後簽署了『軍隊非戰爭軍事行動綱要』，如果一些分析人士認為習近平簽署這一軍事文件是效仿俄羅斯對烏克蘭的做法，為有朝一日發動“特別軍事行動”做準備的話，另外的觀察人士則認為這一文件指向主要針對內部，與緊急狀態下調動軍隊鎮壓有關。

5月17日召開的政治局反腐敗學習會議似乎更上一層樓。二十大前，習近平應為其領導下取得的各項“成就”進行全面總結，唯有對“反腐敗”的表述特別留有餘地，他說 : “反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜“。這是一種自相矛盾的表述，但也說明習對二十大能否順利連任不是完全沒有顧慮的。

新華社發布的政治局會議通告，從頭至尾，每個章節都是以習近平“指出”、“強調“開頭，語氣嚴峻，就其內容來看，雖然與習近平最初五年執政時相仿，但在二十大臨近的時候，如此講話，意味並不一般。尤其特別的是，習在講話中屢屢指向”黨的高級幹部“，甚至直接指向包括中央政治局常委在內的全體政治局委員，要求他們有”敬畏之心“。

所謂“敬畏之心“，就是“兩個擁護“，而”兩個擁護“的核心就是擁護習近平本人，也就是天津市委書記李文忠所表述的對領袖要”絕對忠誠“，忠誠度不絕對的就是所謂”兩面人“，習近平在17日的講話中強調：”堅決清除對黨陽奉陰違的兩面人“。

習近平這次政治局會議講話的重點放在他所說的“黨內監督“上，而黨內監督的重點是”領導幹部特別是高級幹部“，習近平還要求領導幹部”要管好家人親戚，管好身邊人身邊事“，大約是為了防範他所說的”團團夥夥“的出現。

習最後說，“中央政治局的同志在嚴於律己上必須堅持最高標準，要求全黨做到的要率先做到，要求全黨不做的要堅決不做“。吳國光預測，今天七八月份前，可能會發生習對高層政治人物的清洗，藉此來進一步威懾黨內精英，使得各種各樣有可能挑戰他的力量不敢輕易動作。習近平這是在威脅，還是真的要開始清洗了？