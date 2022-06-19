中國南部強烈暴風雨 已知5人遇難

華南暴雨

強烈暴風雨襲擊中國南部，已知廣西有5人遇難。中國水利部和氣象局6月19日聯合發布今年首個紅色山洪災害氣象預警。

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路透社今天6月19日報道，中國南部遭受強雷暴襲擊，造成洪水和泥石流，一些地區錄得60年來最嚴重的降雨。

在中國西南部的貴州省，街道變成了山洪，汽車和房屋被衝走。在鄰近的廣西自治區，已知有5名村民因房屋倒塌而死亡。此外，廣西也有關於泥石流的報道。

中國水利部和氣象局今天6月19日18點聯合發布今年首個紅色山洪災害氣象預警。預計從今晚20點開始的24小時內，浙江西部、江西東北部等部分地區橙色預警，發生山洪災害可能性大。其中，江西東北部局地紅色預警，發生山洪災害可能性很大。其他地區也可能因局地短時強降水引發山洪。各地須做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

中國國家防總、應急管理部今天召開防汛專題視訊會商。據中國央視報導，會商指出，珠江流域西江、北江幹流以及柳江等主要支流全面復漲，西江即將出現今年第4次編號洪水，北江將出現今年第2次編號洪水。據氣象預計，隨着雨帶北移，西南地區及長江中下游部分地區，貴州、江西、浙江等地可能造成暴雨洪澇災害。

針對珠江流域較大洪水，中國國家防總今天繼續維持防汛3級應急響應（一共4級，1級最為嚴重），已派出工作組和專家組在廣東、廣西指導協助地方開展防汛抗洪工作。

路透社說，根據天氣預報，貴州、江西、安徽和浙江等省以及廣西地區的大雨預計仍將持續到下周初。

該報道說，今年的夏季降雨比往年更猛烈，時間更長，特別是在廣西、廣東和福建，這些地方，出現了1961年以來最強的降雨。