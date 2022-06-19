中國外交部4萬字長文批美 聲稱"被無底線打壓"

中國/美國/外交/政治

中國外交部周日發布4萬字長文，批判美國對中國認知的"謬誤和事實真相"。文章聲稱，美國在"運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓"，並指已有1000多家中企被美製裁。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，根據中國外交部網站，這篇長文宣稱，美國國務卿布林肯日前發表的對中國政策演講是"渲染中國威脅、干涉中國內政、抹黑中國內外政策"，試圖發起對中國全面遏制打壓，因此中方列出美方的21項"謬誤"予以辯駁。

中國外交部的文章指，美方長期在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益議題上"粗暴干涉中國內政"。

對於美國表示奉行基於台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證的"一個中國政策"，且對台政策不變，這篇文章宣稱這是"謬誤"。事實真相是美國"虛化、掏空一個中國原則，企圖'以台制華'，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一"。

文章聲稱，台灣關係法和對台六項保證"違背了美方在中美三個聯合公報中所作的承諾"，"從一開始就是非法和無效的"；並指出美國迄今對台軍售總額超過700億美元，以及2021年以來，美國領導人先後3次公開表示，如台海發生戰爭，美將協防颱灣。

文章還針對美國民主制度批判，指"美方認為美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一"是一大謬誤。指美國民主是"富人遊戲"、"少數菁英統治"，美國民主實踐"亂象叢生"。

同時文章則宣稱，中國共產黨領導人民實現"全過程人民民主"，並"日益得到國際社會廣泛認同和讚譽"。

在經濟方面，這篇文章聲稱，美國濫用自身金融霸權和技術優勢，借維護國家安全之名大搞經濟脅迫，實施非法單邊制裁與"長臂管轄"；美國圍堵中國高科技企業，迄今已將1000多家中國企業列入各種制裁清單，打壓包括TikTok、微信在內的中國社交媒體應用程式。

至於中國在俄烏戰爭的立場，文章辯稱，"中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致"，推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。而美國連續推動北約東擴，是"烏克蘭危機的始作俑者"。