中國船隻連續11天進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的海域

地源政治

日本第11管區海上保安總部（那霸）19日稱，18日駛入釣魚島周邊日本聲稱為“領海”海域的2艘中國海警船於日本時間19日11點25分左右駛離該海域，進入外側的毗連區。中國公務船駛入釣魚島周邊日本認為是“領海”的海域為今年第11天，包括毗連區在內，中國海警船等已經連續65天在釣魚島周邊海域航行。

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據第11管區海上保安總部透露，2艘中國船於日本時間18日下午3點50分左右，似乎跟隨着1艘日本漁船駛入釣魚島周邊日本認為是“領海”的海域，中國海警船在遠處繞行監視漁船並隨漁船的移動駛離日本認為是“領海”的海域，日方的巡邏船發出警告，要求中國海警船離開。

19日，日本方面還在其認為是“領海”海域外側的毗連區內發現2艘中國海警船航行，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置，加上駛離的2艘船，在毗連區等航行的中國海警船為4艘。

另據報道，目前管轄釣魚島的日本沖繩縣石垣市市長中山一隆17日在回答一般諮詢時，指責中國艦船進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的海域常態化，並稱“絕對不能允許”。

他說：“在要求國家保護領海的同時，石垣市應該登陸該島，並向國際社會明確表明這是我們的領土。”

由於石垣市曾改變一些釣魚島所在地地名，並向中央政府申請登陸釣魚群島，在每個島嶼上設置地標，但是中央政府沒有批准。

一位身為漁民的議員指出：“看中國船隻的動向，與以往的手法完全不同”，並指出中國船隻的攻擊性越來越強，他表示：這一帶的海域“正在遭劫持”。