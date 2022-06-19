伊斯蘭國組織聲稱對喀布爾錫克教寺廟遇襲事件負責

阿富汗/伊斯蘭國

阿富汗首都喀布爾錫克教寺廟遭遇襲擊後的翌日，伊斯蘭國武裝周日聲稱製造了周六的武裝襲擊事件。此一事件造成兩人死亡，包括一名信徒和一名塔利班戰士。伊斯蘭國組織聲稱：本次行動的目的是為了報復對先知穆罕默德的侮辱性言論。

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伊斯蘭國透過其宣傳機構“阿瑪克通訊社” （Amaq ）發布的消息披露：此次襲擊針對的是印度教徒、錫克教徒、以及保護他們的“叛教者”。

6月初，印度總理莫迪所在印度人民黨發言人對伊斯蘭先知默罕默德與他最年輕的妻子艾莎之間的關係發表評論，引發了穆斯林世界的抗議，多個穆斯林國家爆發了抗議活動。

伊斯蘭國武裝周日表示：該組織的一名戰士周六潛入喀布爾一座印度教和錫克教多神教徒的寺廟，使用機槍和手榴彈向異教徒開火。襲擊造成兩人死亡，另有至少7人受傷。

阿富汗內政部發言人塔克爾表示：武裝人員強行進入寺廟後發動襲擊並引發火災。

法新社指出：這次襲擊發生在印度代表團不久前剛剛訪問喀布爾之後，印度方面與塔利班政府針對向阿富汗提供人道救援等事宜進行了討論。也提出了重新開放印度駐阿富汗首都大使館的可能性。一貫與受到美國支持的前阿富汗政府關係密切的新德里，在塔利班奪取政權後關閉了在喀布爾的外交使團。

近年來，生活在阿富汗的錫克教徒族群常常成為受到攻擊的目標。40年的戰爭、貧困和歧視導致阿富汗錫克教族群紛紛逃離。