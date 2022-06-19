烏軍在北頓涅茨克附近擊退俄軍進攻 北約：烏克蘭戰爭將可能持續“數年”

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烏克蘭軍隊周日表示，烏軍在東部的北頓涅茨克附近擊退了俄羅斯的攻擊；而北約周日稱，烏克蘭戰爭將可能持續“數年”。

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烏克蘭武裝部隊周日指出，烏克蘭軍隊在東部城巿北頓內茨克附近擊退俄羅斯攻擊。雙方已在當地已經浴血戰鬥數周。

法新社報導，烏克蘭軍方在臉書上發文稱："烏軍在托什基夫卡（Toshkivka）地區擊退了俄軍的攻擊。敵人已經撤退，正在重新集結。"

烏克蘭軍方表示，俄軍朝奧里霍韋村（Orikhove）展開"突襲"，烏軍在村落附近將其"成功擊退"。

北頓內茨克大部分地區已被俄軍掌控。烏克蘭官員此前表示，巿郊地區發生激戰。

北頓內茨克所在的烏東盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）周日在通訊軟件Telegram上指出："俄方關於他們掌控北頓內茨克的所有宣告都是謊言。他們確實掌控城巿大部分，但不是全部。"

烏克蘭方面繼續對與北頓內茨克隔河對望、遭到嚴重砲擊的利西昌斯克（Lysychansk）進行人員撤離。而連結利西昌斯克原本僅存的一座橋遭到炸毀後，北頓內茨克人員撤離行動已經幾天無法進行。

烏克蘭當局指出，躲避砲擊的數百人棲身北頓內茨克的阿佐特化工廠（Azot）。

蓋戴還表示，化工廠在24小時內兩度遭到攻擊，廠區污水處理場已經遭到摧毀。

聯合國本周警告，還沒有撤離北頓內茨克的平民，而飲水、食物和衛生用品即將告罄。

俄羅斯國防部周日表示，“對北頓涅茨克的攻勢正在順利進行”。俄軍並稱，北頓涅茨克東南部的“盧甘斯克人民共和國民兵部隊在俄羅斯武裝部隊的支持下解放了梅托爾金地區”。

而在烏克蘭表現出戰鬥到底決心之際，北約秘書長斯托爾滕貝格周日警告說，這場戰爭可能會持續“數年”，西方國家必須準備為基輔提供長期支持。

斯托爾滕貝格在德國日報《圖片報》周日發表的採訪中表示，“我們支持烏克蘭決不能動搖，儘管代價很高，因為不僅在軍事上持續支援，還有能源和食品價格上漲的因素。”