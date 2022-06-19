美國財長耶倫: 美國經濟衰退並非“不可避免”

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美國財長耶倫周日表示，美國經濟衰退並非“不可避免”，美聯儲數日前再次宣布升息引發外界對經濟萎縮的擔憂。耶倫並表示，特朗普時代部分對華關稅"已失去戰略目的"，總統拜登將重新審查部分關稅，旨在降低通膨。

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法新社消息，美國財長耶倫周日接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示，“我不認為經濟衰退是不可避免的”，不過她也表示，隨着經濟向緩慢而穩定的增長過渡，她預計“經濟將出現放緩”。

為遏制通脹飆漲，美聯儲周三做出歷史性決定，宣布加息75個基點，為28年來最大幅度。此舉進一步助長關於美國經濟衰退的擔憂。

耶倫在接受採訪時表示，“（美聯儲）主席鮑威爾曾表示，他的目標是在保持強勁就業市場的同時降低通脹。這需要能力和運氣，但我相信這是可能的”。

她說，高通脹不能令人接受，降低通脹也是拜登總統的優先要務。耶倫說："隨着經濟、勞動市場復蘇以及我們達到了充分就業，增長的速度相當快。自然而然，我們現在預期將轉向持續穩定的成長，但我不認為衰退是全然不可避免"。

耶倫並指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭是造成食品和燃料價格上漲的原因之一。

另外耶倫表示，特朗普時代部分對華關稅"已失去戰略目的"，她還說，總統拜登將重新審查部分關稅，旨在降低通膨。

耶倫在接受ABC政論節目"本周"（This Week）專訪時表示："拜登總統正在審查對華關稅政策。我們都同意中國正推行一系列不公平貿易政策，這個問題相當重要，但我們沿用至今的關稅措施中，有些已經失去戰略目的，且會讓消費者成本上升。"

不過，耶倫並未列舉任何具體關稅項目，也拒絕透露拜登政府何時將做出最終決定。

拜登周六證實，他"很快"會再與中國國家主席習近平通話，預計最快7月，並表示自己正考慮是否調降對華關稅。