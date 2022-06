中國聲稱成功試驗陸基中段反導攔截系統

Suite aux tirs d'hier de huit missiles balistiques à courte portée (SRBM) par la Corée du Nord, les armées sud-coréenne et américaine ont tiré huit missiles sol-sol le lundi matin du 6 juin 2022 à partir de 4h45 pendant 10 minutes vers la mer de l'Est et ces missiles étaient de type ATACMS, d'après l'annonce du Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul.

© JCS