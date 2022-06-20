中國聲稱成功試驗陸基中段反導攔截系統

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中國國防部6月19日發表公告聲稱成功實施陸基中段反導攔截技術試驗，這並非是中國首次進行進行類似的試驗。

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路透社引述中國國防部的報道指出，中國成功地測試了一個陸基導彈攔截系統。國防部聲明強調，這是一次防禦性地，不針對任何國家的測試。

北京加快了對各種類型的導彈的研究，包括一些能夠摧毀衛星的導彈以及裝備先進核彈頭的彈道導彈，這是習近平領導下雄心勃勃的軍隊現代策略的一部分。

中國之前已經進行過多次導彈攔截系統的測試，上一次正式宣布這樣的測試是在2021年2月，據官方媒體報道，北京至少從2010年開始，就一直在測試導彈防禦系統。

中國和俄羅斯一樣，長期以來一直抱怨，美國在南太平洋地區部署的導彈防禦系統。

擔心美國在韓國部署的導彈防禦系統有能力攻擊中國的國土。不過，北京很少提供其自身導彈防禦計畫的細節。

中國國內媒體指出，所謂中段攔截是指導彈發射的整個過程的中間階段，上升段的攔截十分困難，而末端攔截則不僅困難而且可能落在本國領土上造成附帶傷害。因此中段攔截就成為針對中遠程導彈乃至洲際導彈最重要的技術手段。

中國國防部的聲明並未明確此次導彈攔截試驗是在何地進行，台灣聯合新聞網本月初引述最新版的谷歌地球（Google Earth） 商用衛星地圖顯示，福建漳州和福州機場周邊山頭出現了規模龐大，相信是解放軍興建的防空陣地。陣地規模從原本的一個營提升為兩個營。

另據報道，台灣立法院今年1月通過“海空戰力提升計畫採購特別預算”，增購“雄升”地對地巡航導彈系統。這款導彈射程據悉達900公里，覆蓋中國人民解放軍東部戰區內絕大多數軍事基地，並配備“高爆”及“散撒”兩種彈頭。分別針對較為堅固的軍事指揮中心及機場等面積較大的目標。納入攻擊範圍的福建、廣東軍用機場數量將可提升一倍。

台灣立法院長游錫堃6月12日提到，台灣自己開發的“雲峰飛彈”已經可以打到北京，中國侵台前要先三思等語。