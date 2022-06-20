中國進行大規模核酸檢測導致大量醫療廢物產生

中國/新冠疫情/環境污染

憑藉新冠清零的戰略，中國是最後一個想要不惜一切代價防止感染的世界主要經濟體，正式的說法是為了避免醫院面對老年人疫苗接種率低的情況下，感染潮導致的不堪重負。但每天進行大規模核酸（PCR） 檢測，導致大量醫療廢物的產生

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法新社報道指出， 在中國抗擊新冠病毒的武器庫中，擁有強制隔離、局部封城以及因此而進行的大規模核酸篩查的措施，而檢測在一些地方幾乎每天都在進行。 從北京到上海，再經過“中國矽谷”和眾多科技公司的所在地——深圳。現在，在中國城市中，到處都是提供免費檢測核酸的簡易驗測點。

數以億計的人被要求每三兩天，甚至每天都要進行一次核酸檢測。這些檢測產生了大量的醫療廢物，對已經負債纍纍的地方政府來說，則是一個越來越大的經濟負擔，因為它們不得不為此花費數百億歐元。

上海紐約大學環境學專家李逸飛表示： “每天產生的醫療廢物量在人類歷史上幾乎是前所未有的”。 他告訴法新社說：“問題已經很嚴重了，而且還會繼續惡化。”

法新社指出，因經濟發展，生態環境遭受重創的中國，在過去十年中，加強了針對空氣和水污染的立法。其目標還包括到2060年實現碳中和，但鑒於中國目前對煤炭能源的依賴，這是一個目標雄心勃勃，但具有高度的不確定性。

六倍的增長

核酸測試的廣泛使用，已經給中國的環境帶來了新的挑戰。 在中國，為了每天發現幾十個新冠陽性的病例，就必須對數億人進行篩查，並使用大量的試管、棉簽、包裝和防護服。如果處置不當，這種醫療廢物會給土壤和水源造成污染。

根據法新社的統計，共有 6 億人口居住的中國城市和省份，已經宣布對居民定期進行檢測篩查——另一種形式的人口普查。

到目前為止還沒有全國性的統計數據，但據上海當局上個月說，在3月中旬至6月初的封城期間，產生了68,500噸醫療廢物。這是每天正常醫療廢物量的六倍。

根據中國的規定，當局負責對這些垃圾進行分類、消毒、運輸和儲存，然後再進行最後的銷毀，通常的方法是燒毀。

不過，美國外交關係委員會的公共衛生專家黃嚴忠對法新社表示說： "但我不確定......（中國）農村地區是否真的有能力，處理大量增加的醫療廢物"。

“低效且昂貴 "的測試

另外，香港科技大學的學者Benjamin Steuer也指出，中國的一些地方政府可能也不知道如何處理大量的廢物，或者乾脆將它們傾倒在垃圾場。

當接受法新社的採訪時，中國衛生部門只是說已經發布了與新冠有關的 "醫療廢物管理的具體要求"。

北京中央政府要求省會城市和人口不少於1000萬的城市裡，在步行15分鐘的街區範圍內，就要設立核酸檢測點。

但是根據上個月野村銀行分析師的估計，在中國各地推出定期的強制性測試可能會耗費中國國民生產總值的0.9%至2.3%。

香港大學生物醫學科學學院的教授Jin Dong-yan也表示，廣泛的使用核酸檢測 "真的很低效、昂貴"，且迫使地方當局放棄對其他有效的衛生部門投資。他認為當局也有遺漏陽性病例的風險，因為奧米克戎（Omicron）變體病毒的傳播速度更快，更難發現。 他說："這樣行不通，就像把數以百萬計的美元從窗往外扔"。