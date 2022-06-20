拍視頻侮辱黑人的中國男子在贊比亞被捕

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這是在中國網絡上傳播的種族主義視頻的一個鏡頭

馬拉維通緝的通過拍攝種族主義視頻侮辱黑人的一名中國男子周一已在贊比亞被捕。

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BBC 日前報道說，“2020年，一段令人震驚的影片開始在中國社交媒體上傳播。一群非洲兒童被教導用漢語重複喊出‘我是黑鬼，智商低’的句子。”

一名贊比亞移民官員對法新社表示，星期一，一名被馬拉維通緝的拍攝非洲兒童歌唱種族主義的中國僑民已在贊比亞被逮捕。

馬拉維移民局發言人帕斯誇里-祖魯（Pasqually Zulu）告訴法新社："他在逃離贊比亞的奇帕塔（Chipata）後被捕。

這名中國男子陸克(Lu Ke)被指控在拍攝馬拉維村莊的兒童 時，教這些兒童反覆說他們並不懂的充滿種族主義意識的中文短語。

在 2020 年拍攝的一段視頻中，大約 20 個小男孩都穿着同樣的衣服，高聲喊道： 我是‘黑鬼’；智商低！孩子們高興地這樣喊着，可他們並不知道自己喊的是什麼意思。

陸克隨後在中國的社交網絡上出售這些視頻。BBC上周披露的一個調查節目披露了這一種族主義事件

馬拉維警方發言人哈里-南瓦紮（Harry Namwaza）告訴法新社："我們希望他在馬拉維接受審判，"他說他的國家將尋求引渡他。

中國駐馬拉維大使館上周發表聲明，譴責了這位國民的行為，稱 "中國政府對種族主義是零容忍的"，並表示， "大使館將與馬拉維密切合作，並確保這一不幸的案件得到適當的處理"。

根據BBC報道，BBC《非洲之眼》記者魯納科·塞利納（Runako Celina）和馬拉維記者亨利·姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查這一種族主義事件背後的視頻製作產業。令人震驚的是，它並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。