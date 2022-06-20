市場重視中國穀物庫存與需求

原材料市場 / 糧食安全

在俄羅斯攻打烏克蘭的大背景下，全球面臨糧食供應緊張。中國連續兩年大量進口穀物，當前的庫存量如何？未來數月的需求量將是多少？上述疑問的答案將對國際市場的行情具有指導性影響。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周一播出的最新一集節目中的探討話題。

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本台法廣RFI法文網2022年06月20日星期一在«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道，介紹市場人士分析未來數月中國的穀物需求。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Prix des céréales:la Chine scrutée à la loupe]。換作中文可譯為：[穀物價格：在放大鏡下端看中國]。下面是簡介予以分享。

中國需求對市場的影響具有指導性 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先提出了一個設問。中國在未來幾個月內是否會採購更多的穀物？這是市場當前所關注的一個問題。因為，中國的進口數量將決定市場明天的價格。

市場正在揣測中國當前的穀物需求 -

作為全球第一大農產品進口國，中國進口的穀物連續兩年破紀錄。中央大國如此掃貨吸收了庫存過剩和美國的部分儲備。但中國是否將繼續保持如此的活力？農業原材料市場的一名法國專家指出，無人能夠圈住中國的需求，這對當前市場造成壓力。來自中國的訂單都經過仔細的審視，以窺測一切可能提前向市場發出預警的跡象。

RFI Image Archive / Les exportations de blé dur européen progressent de 42% pour alimenter un commerce très actif en période de confinement, celui des pâtes (+ 5%) (Photo d'illustration). REUTERS - Shamil Zhumatov / RFI Image Archive

如果中國採購的少，價格就會放鬆下來。如果繼續如同前兩年的節奏那樣鯨吸，市場的收緊將是在所難免。部分分析人士特別指出，哪怕數量微不足道，都足以讓行情看漲。

中國下一個農季的收成還很不確定 -

中國的進口量主要還得看今年的秋收情況。據國際穀物理事會（CIC/IGC）,兩年前中國曾缺貨1200萬噸小麥。如今缺口應該縮小了。鑒於當前國際環境，北京大力刺激糧食自足。當局預計將能取得豐收。那就必須要有充足的勞力，還要讓機器設備得以運往小麥產區。但[清零]政策不僅影響省級交往，還造成對未來的生產充滿疑慮。

中國穀物庫存數據讓市場感到困惑 -

法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後指出，還有一個會影響中國進口量和國際市場價格的未知數，就是中國的庫存情況。國際穀物理事會（CIC/IGC）認為，中國現有全球近半的庫存，相當於中國大約一年的消耗量。庫存量很高，但這些數據讓一些觀察家們感到困惑。

. （翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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