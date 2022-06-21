俄羅斯威脅立陶宛 美國打開天窗說亮話

俄羅斯侵烏戰爭

2022年6月21日，俄羅斯加里寧格勒貨運站滯留的貨運車輛。莫斯科當局周二表示，將對立陶宛決定禁止受歐盟制裁的貨物從俄羅斯鐵路運輸到俄羅斯的波羅的海飛地加里寧格勒做出回應。

立陶宛禁止受歐盟制裁的貨物通過自己領土過境到俄羅斯飛地加里寧格勒，俄羅斯放話要反制立陶宛，歐盟則力挺，華盛頓乾脆亮出了北約第五條款。

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立陶宛一絲不苟執行歐盟因俄羅斯侵烏而採取的一系列制裁，其中包括禁止受制裁物資通過立陶宛鐵路進入加里寧格勒。莫斯科周二聲稱這是充滿敵意的行為，聲言要報復維爾紐斯。

立陶宛國小，骨頭硬，這從年前帶頭抵制中國--中東歐國家16+1合作機制可窺一斑，隨後又批准台北在維爾紐斯設立“駐立陶宛台灣代表處”，引發北京強烈反彈，雖招致制裁，但維爾紐斯不退不讓。

作為波羅的海三國之一的立陶宛，曾屬於前蘇聯，深受共產主義體制之害。蘇聯八零年代末九零年代初搖搖欲墜之際，立陶宛是最早一批站出來挑戰蘇聯，從而實現獨立的國家。在發生俄羅斯侵略烏克蘭戰爭後，立陶宛與其他波羅的海國家，與曾屬於前蘇聯陣營的波蘭等國，站在反對俄羅斯侵烏的最前列。

立陶宛既是歐盟成員國，當執行歐盟對俄制裁禁令，禁止俄羅斯受歐盟制裁物資通過其鐵路系統進入飛地加里寧格勒，但是俄羅斯非要將此說成是對加里寧格勒實施的禁運。在俄羅斯發出威脅後，歐盟最高外交負責人博雷爾周一出面澄清，俄羅斯與加里寧格勒之間的地面交通既未終止也未禁止，旅客和貨物的運輸照舊進行。不存在圍堵。博雷爾接著說，指責立陶宛單方面頒布禁令是錯誤的，立陶宛只是在實施歐盟的制裁。

俄羅斯外交部周一譴責立陶宛發起“敵意行動”，立陶宛外交部反駁說，這是因為歐盟的制裁於6月17日開始運作的緣故。立陶宛且聲明已告知所有用戶，從17日起，涉及鋼鐵，金屬等物，將被禁止通過立陶宛境內。 歐盟禁運的有關產品包括金屬、水泥、酒精和化肥，並打算在以後將清單擴大到煤炭和石油。

俄羅斯聯邦安全會議秘書尼古拉.帕特魯舍夫周二視察加里寧格勒時發出威脅，稱將會對立陶宛的敵意進行嚴厲反擊。他威脅說，立陶宛將會遭受嚴重的對其人民有重大負面作用的後果。

立陶宛同時是北約成員國，美國外交發言人普萊斯周二對媒體重申華盛頓對北約第五條款的“堅定”承諾。第五條款規定，“對任何一個盟國的攻擊就是對所有盟國的攻擊”。普萊斯補充：“我們支持我們的北約盟友，我們支持立陶宛。”他讚揚立陶宛對俄羅斯入侵烏克蘭實施的制裁。普萊斯還表示，“我們強化了對聯盟的承諾，我們加強了北約的東翼，尤其是強化了對那些處於俄羅斯威脅前沿國家的防衛”。

看來，俄羅斯要真正對立陶宛下手，牽一髮而動全身，並非易事。歐盟不會無動於衷，而北約更不會等閑視之。

俄羅斯飛地

被兩個歐盟成員國同時是北約成員國—立陶宛和波蘭包圍在中間的俄羅斯飛地加里寧格勒，也是俄羅斯波羅的海艦隊總部所在地，具有重要的軍事和戰略價值，但最早並非屬於俄羅斯。1255年日耳曼人向斯拉夫領土擴張時期創建此城，起名科尼斯堡。1945年蘇聯從納粹手中奪取。

面積差不多200平方公里，人口目前百萬。19世紀以來，此地一直是日耳曼和俄羅斯世界的經濟中心。自1996年以來，也是一個經濟特區。飛地受益於它的兩個無冰港--加里寧格勒和巴爾蒂斯克，以及與鄰國貿易的公路和鐵路連接。

該地區還有着深厚的軍事傳統，兩次大戰期間都被當作軍事堡壘。面對北約東擴，莫斯科強化了它在加里寧格勒的軍事存在，近年，莫斯科在那裡部署了核動力導彈和S-400防空系統。在2022年2月24日發動侵烏戰爭前，又部署了高超音速導彈。