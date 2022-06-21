抖音獲取美國私人用戶數據 馬斯克批評其正在摧毀文明

社交網絡-馬斯克

一份最新報告稱，由中共擁有的網絡平台抖音（TikTok）已獲取美國大量私人用戶數據。美國著名企業家、世界首富馬斯克（Elon Musk）近日批評抖音正在“摧毀文明”。

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“TTikTok正在摧毀文明嗎？”這位億萬富翁在推特（Twitter）上寫道“有些人這麽認為。”

據美國新聞網站《Buzzfeed》報導，在80多次內部會議的錄音被泄露後，馬斯克發表了上述言論。這些泄露的錄音顯示抖音位於北京的母公司“字節跳動”“正在獲取有關美國抖音用戶的非公開數據”。報導說，這些錄音包括9名員工的14份聲明，他們表示中國工程師至少在2021年9月至2022年1月的5個月間，訪問了美國用戶數據。

報導說，儘管抖音此前也聲稱，它不與北京分享用戶信息，但實際情況是，員工不得不求助於中國同事，以決定用戶數據如何流動。報導引述錄音內容說，“美國員工沒有權限，也不知道如何自行訪問這些數據”。

抖音在全球擁有超過10億活躍用戶，美國是其最大的市場。華府一直在審查應用程序開發商處理的個人數據，尤其是涉及美國軍事或情報人員的數據。

馬斯克說，也許是“社交媒體”給人類文明帶來了風險。馬斯克曾在4月份稱，推特的審查制度“對文明構成風險”。在就440億美元收購推特進行談判的同時，馬斯克表示，他的收購行動是為了“未來的文明”，而不是為了盈利。

這位曾經遠離政治的億萬富翁還宣稱，他對推特明顯的左翼政治偏見感到擔憂。