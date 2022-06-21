涉新疆禁令生效 布林肯：聯合盟友將強迫勞動排除在全球供應鏈之外

美國/中國/新疆/法案

美國周二開始實施2021年底通過的"防止強迫維吾爾人勞動法"，美國國務卿布林肯周二表示，美國正聯合盟友及合作夥伴共同努力將強迫勞動排除在全球供應鏈之外。

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美國總統拜登於2021年12月簽署法案，禁止新疆的任何強迫勞動生產的產品進入美國市場。法新社稱， 這項法律是美國政府打擊中國針對穆斯林少數民族“種族滅絕”的措施之一。美國政府認定，中共對維吾爾族穆斯林實施種族滅絕。

法案針對中國西北地區生產的各種產品，特別是紡織行業產品。

美國國務卿布林肯周二在一份聲明中表示，“我們正在號召我們的盟友和合作夥伴，以確保全球供應鏈不再使用強迫勞動(產品），同時動員盟友公開譴責新疆暴行，並加入我們的行列，呼籲中國政府立即停止暴行和侵犯人權。" 布林肯表示，將繼續與跨部門夥伴與企業接觸，提醒各間公司有關對美國的法律的義務。

美國海關與邊境保護局之前已表示，準備落實這項法律中的"可反駁推定"（rebuttable presumption）機制，即推定所有來自新疆的商品都涉及強迫勞動，除非能證明不涉及強迫勞動，否則禁止輸入美國，並表示取得豁免所需的證明門檻"非常高"。美國表示要控制整個供應鏈，不放過來自中國其他地區或第三國的貨物。

根據勞工組織統計，每年進口到美國的服裝中約有20%含有"新疆棉"。中國地區也是出口去皮番茄罐頭的主要生產地。

美國和英國等多國已要求聯合國旗下國際勞工組織（International Labour Organization）成立調查團，調查中國新疆地區涉嫌虐待勞工情事。

曾與民主黨聯手推動這項法案的共和黨參議員馬可·盧比奧對法案的生效表示歡迎。

新疆維吾爾人權組織的執行主任卡納特（Omer Kanat）也表示，法案的實施是“一場偉大的勝利”，他並呼籲其他國家跟進行動。

中國商務部在美國措施生效後表示， "美方以人權之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，嚴重破壞市場原則，違背世貿組織規則"。