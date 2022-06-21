烏克蘭將成為歐盟正式候選國 27國暫無異議

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盧森堡大公國外交和歐洲事務大臣讓·阿瑟伯恩在盧森堡的歐盟外長會議上表示，歐洲國家團結一致支持給予烏克蘭歐盟成員國候選國的地位。歐盟領導人將於本月23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論烏克蘭正式成為候選國的提案。

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法新社消息， 歐盟外長會議周二在盧森堡舉行。法國主管歐盟事務的國務秘書博納表示，各國在給予烏克蘭歐盟正式候選國地位取得了廣泛的共識。

博納表示，(關於烏克蘭歐盟正式候選國地位）將在周五的歐盟峰會上進行討論。他說，“我們始終努力讓歐洲再次展現團結一致，我們將要經歷一個重要的、甚至可能是歷史性的時刻。”

不過，博納也表示，獲得歐盟候選國地位並不意味立即加入歐盟。

歐盟委員會上周提案，建議讓烏克蘭成為歐盟正式候選國，這一決定使烏克蘭朝正式成為歐盟成員邁出象徵性的第一步，也是在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟大力展現對基輔的支持。

23日展開的2天峰會預料將通過提案，正式將烏克蘭及鄰國摩爾多瓦列為歐盟候選國，開始入會談判。

盧森堡大公國外交和歐洲事務大臣讓·阿瑟伯恩在盧森堡的歐盟外長會議上表示，歐洲國家團結一致支持給予烏克蘭歐盟成員國候選國的地位，目前沒有任何國家對提案提出異議。

阿瑟伯恩在與其他歐盟部長會晤前告訴記者說，“我們將告訴普京，烏克蘭屬於歐洲，我們也將捍衛烏克蘭捍衛的價值觀。”

歐盟預料將要求烏克蘭與摩爾多瓦先進行司法改革，並處理打擊貪腐等其他議題，之後才會展開正式入會談判。

格魯吉亞也隨烏克蘭申請加入歐盟，恐被告知需要先行改革，才能成為候選國。

3名歐盟外交官告訴法新社，在歐盟代表會議上，沒有國家提出異議。較持懷疑態度的荷蘭和丹麥等國表示，只要明確表明需要改革，就會給予支持。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）表示："我們希望幫助烏克蘭人實現歐洲夢想，給予候選國身份將是一大步，我們也鼓勵這樣做。但（烏克蘭）還有很多義務需要履行，這也是事實。"

路透社稱，歐盟給予烏克蘭候選國身份，標誌着在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，歐盟"東擴"的戰略性轉變。

不過，烏克蘭最終加入歐盟仍需數年的努力。