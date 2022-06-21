《紐時》：中國正以前所未見的規模擴大收集公民個人數據 確保威權統治

中國/大數據/政治

《紐約時報》21日公布其記者經過1年多的調查發現，中國正以前所未見的規模擴大收集數量驚人的公民個人數據，包括正在建立一些世界上最大的DNA數據庫，以及在人臉辨識技術基礎上，進一步收集民眾聲紋；當局目標明確：設計一個系統，使國家能最大限度地找出一個人身份、活動和社會關係，最終可有助於北京維持威權統治。

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中央社報導，《紐時》記者團隊花了1年多的時間分析了超過10萬份的中國政府招標文件，《紐時》調查有4大發現：首先，中國公安透過分析人的行為，策略性選擇地點安裝臉部辨識鏡頭，甚至還希望在私人空間內安裝，如住宅大樓、卡拉OK房間和飯店；這些鏡頭能將數據供給強大分析軟體，可識別出一個人的種族、性別、是否戴眼鏡或口罩，所有數據都會被彙總及儲存至政府伺服器中。

第二，中國當局正在利用手機追蹤設備，將民眾的數位生活與現實活動連結起來，讓公安得以跟蹤目標對象的行動，並利用安全漏洞來取得私人訊息。報導說，過去7年間，中國當局大幅擴張這項技術，迄今中國所有的31省區全都都使用了手機追蹤設備。

第三，中國政府無差別地從與犯罪無關的民眾身上收集DNA數據、虹膜掃描樣本和聲紋。首個區域性虹膜數據庫約在2017年於新疆建立，樣本規模高達3000萬人，而這裡正是受到北京大規模監控和壓迫的維吾爾少數民族家鄉。最後，中國政府希望把所有這些數據連接起來，為公民建立全面檔案，以便各級政府訪問調取。

報導說，中國最大監控設備承包商之一曠視科技（Megvii）的一份內部產品展示文件顯示，其軟體收集到一個人的多種數據，能顯示他們的行動、衣着、車輛、手機等行動裝置資訊、社會關係，而中國公安已在使用這種產品。