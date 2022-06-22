中國003“福建艦”命名含意多？同時造兩艘航母稱引注意

中國/福建艦

中國軍隊第三艘航空母艦“福建艦”下水，外界猜想命名由來為何？為何會挑在 17 日舉行下水典禮？也遭到專業人士質疑的是，中國當局號稱的航母驅動“中壓直流全電力系統”是否為真？據台媒稱，不過中國可同時打造 2 艘航母的能力已讓國際軍事專家憂心。

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就中國軍隊第三艘航空母艦“福建艦”下水，據新頭殼署名洪季謙報道稱，在當日，中國官方的央視軍事微信公眾號發布一則影片，標題為“福建艦 17 日下水，是‘巧合’嗎？”（https://youtu.be/jwR-hrI4XGw），影片中點出 1888 年 12 月 17 日，北洋水師正式組建； 1894 年 9 月 17 日，中日甲午海戰，與日本簽訂《馬關條約》，把台灣割讓給日本； 2019 年 12 月 17 日，中國第一艘國產航母“山東艦”交付海軍。可見中方把“ 17 日”這個日期賦予特殊意義，特別對中國海軍。

據該報道，解放軍“003 航母”為何叫福建艦？外界之前猜測，大多認為可能叫“江蘇艦”或“廣東艦”，對於“福建艦”這個名字較為意外。由於福建的正對面就是台灣，多數人預測是否是針對台灣來？外界認為針對性強烈。而中共官媒特別提到《馬關條約》，也隱含要收復台灣的用意。

報道稱，中國這次號稱全球首創，在艦艇上使用全新的綜合電力系統“中壓直流全電力系統”，採用中壓直流，並用全電動力來推動航母。此說法遭到專業人士質疑，有專家解釋：“全電推進就是，由載具上的燃氣輪機或者柴油機全部用來發電，產生的電能統一分配，再用電力驅動電動機，推進軍艦往前走。”、“你如果驅動一個 1 萬噸的軍艦前進，我認為是有可能的，但是去驅動一個 8 萬噸的福建艦，我認為目前中共不具備這樣的技術儲備。”

該報道說，不過值得注意的是，中國的第一艘自製航母“山東艦”是在大連造船廠製造的，而這次的“福建艦”是在江南造船廠製造的，這表示中國已具備同時打造兩艘航母的動能，對未來的台海安全，甚至全球的秩序都構成了重大挑戰。