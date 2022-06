南非驢子成出口中國大熱門

中國/南非/驢皮

中國對於傳統藥材的需求,已經使得盜獵者獵殺遠在非洲的犀牛和穿山甲。如今,連非洲的驢子也面臨生存威脅。而由驢皮煉製的阿膠過去受到皇帝喜愛,現在也越來越受到中國中產階級歡迎。

據法新社報道稱,據信阿膠對健康的好處和從犀牛角中煉製的產品相近,從當成血液稀釋劑到春藥,雖然可以緩解瀕危犀牛的壓力,但南非驢子成出口中國大熱門,遭致南非驢子數量銳減。

南非驢子牧場(Donkey Dairy)共同創辦人克里斯帝利斯(Jesse Christelis)表示:「我們看到,因為非法宰殺供應中國驢皮交易的關係,南非驢子數量銳減。」而根據南非大學研究人員近來一項研究顯示,驢只數量從1996年的21萬頭急速減少到2019年的14萬6000頭左右。

供給減少已導致驢只價格飆漲。根據克里斯帝利斯,5年前拍賣場一頭驢子約30美元,現在每頭約125美元。而這個價錢在中國仍相當畫算,2018年中國一張驢皮 473美元,如今則要1160美元。

驢皮煉製的阿膠每公斤可以賣到360美元。

據法新社,南非每年合法出口約1萬500張驢皮到中國,但實際出口數量可能更高,因為走私者也想分一杯羹。南非全國防止虐待動物協會理事會(National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals)的戴蘭吉(Grace De Lange)表示:「今年我們攔截到兩批運往賴索托的驢子。」

阿膠市場規模的相關資訊缺乏,但根據總部設在英國的動物福祉團體「驢子庇護所」(Donkey Sanctuary)預估,2019年中國驢皮供應交易需求達500萬張。

驢乳產品市場則仍處於萌芽階段。2026年,全球驢奶市場規模預估僅達1600萬美元。南非境內有兩座驢子牧場,在驢只價格節節攀升的情況下,驢子牧場前景堪慮。驢奶據信有抗氧化、抗菌和抗糖尿病等特性。

據法新社說,驢皮交易導致驢只數量大減,肯尼亞遂於2020年禁止宰殺驢只。