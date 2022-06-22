女教師太多：中國或推動退役軍人到中小學任教

中國/複員軍人到中小學任教

中國退役軍人事務部等3部門近日聯合印發文件，要推動優秀退役軍人到中小學任教，宣稱有助於改善中小學教師的性別比例，拓寬退役軍人的就業管道。官方要求鼓勵退役軍人在學校擔任軍訓教官。中國教育部數據顯示，2020年全國小學專任教師中，女教師佔比達71.14%。而小學男教師佔比超過50%，還要回溯到1999年。

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據中央社署名張淑伶今天報道稱，中國官方的新華社22日稱，中國退役軍人事務部、教育部、人力資源社會保障部近日聯合印發“關於促進優秀退役軍人到中小學任教的意見”。

據該“意見”指出，促進優秀退役軍人到中小學任教，有利於推動落實立德樹人根本任務，“助力改善中小學教師隊伍學科結構和性別比例”，促進青少年全面發展；有助於發揮退役軍人優勢，拓寬就業渠道，促進他們在新事業新崗位上貢獻力量。除了擔任教師，“意見”也要求，中小學行政、工務職務優先接收安置政府安排工作的退役軍官和退役士兵。將獲得教師資格的退役軍人納入中小學兼職體育教師選聘範圍。鼓勵退役軍人在學校擔任軍訓教官。

該報道稱，中國2018年4月成立“退役軍人事務部”，目的之一就是因應層出不窮的老兵陳請上訪事件。官方最新的政策則將退役軍人引導擔任中小學老師。