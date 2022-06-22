德教育部長批：德大學不應成立孔子學院

德國/孔子學院

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格認為，大學不應該成立孔子學院，以免受制於中國。瓦特辛格直言，如果她是大學校長，不會同意成立孔子學院，因為經費來自北京，會被中國政治利用，她說，“我反對中國對我們的教學和研究有直接影響力”。

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據自由時報署名陳成良引述報道稱，中國政府在全球約500所大學設立“孔子學院”，近年來不斷引起各國質疑真正目的是對外輸出“銳實力”。繼英國國會議員本月提案支持修法，授權主管機關終止與孔子學院的合約後，芬蘭赫爾辛基大學也證實，將終止該校與孔子學院的合約關係。而在德國媒體日前揭露，與中國合作研究可能幫助中國提升軍力之後，德國教育部長也呼籲學者在敏感領域與中國畫清界線，並認為大學不該成立孔子學院。

赫爾辛基大學副校長斯納爾曼（Hanna Snellman）向該報證實，校方15日通知中國合作夥伴中國人民大學，該校不打算再延長明年1月10日到期的合約。根據孔子學院官網資料，設在赫爾辛基大學內的孔子學院是芬蘭唯一一所，若赫大不再續約，孔子學院料將暫時消失在芬蘭。芬蘭並不是唯一決定停止與孔子學院合作的國家。近年來，有數十所西方大學關閉孔子學院，理由是懷疑孔子學院淪為中國政府宣傳機器。更早之前，瑞典和丹麥也關閉孔子學院。

該報道指，據“德國之聲”稱，在媒體披露赫爾辛基大學關閉孔院的前幾天，德國“商報”刊出聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）的專訪內容，她呼籲應與中國保持距離，特別是在學術方面。

該報道稱，此前，“德國廣播電台”等11家歐洲媒體，分析過去20年來歐洲與中國學者聯名發表的35萬份學術報告後，上月中發表名為“中國科學調查”（China Science Investigation）的報告，揭露其中近3000份的中方研究者有人民解放軍背景。媒體質疑研究成果可能作為軍用，協助中國提升軍力，批評學者過於天真，罔顧國安風險，引起政壇和學界熱議。

據該報道，對此，史塔克－瓦特辛格強調，民主與獨裁的體制競爭中，只要可能協助中國取得上風的領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術，以及被政府用來監視人民的人工智能，學者都應該與中國保持距離。史塔克－瓦特辛格直言，如果她是大學校長，不會同意成立孔子學院，因為經費來自北京，會被中國政治利用。

該報道原文鏈接：news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3966753