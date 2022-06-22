拜登再稱要與習近平對話

美國/中國

美國總統拜登稱他"計畫與中國總統習近平進行對話"。拜登是在回答關於可能取消其前任特朗普對大量中國產品徵收的進口稅的問題提及與習近平對話的議題。拜登面臨著使美國人士氣低落的非常高的通貨膨脹，也正面臨著取消這些懲罰性關稅的壓力，以平息消費者價格的激增。而這些附加費用於7月6日到期。

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據法新社報道稱，美國總統拜登周二表示，他 "計畫與中國總統習近平進行對話"。但拜登說，"我們還沒有決定在什麼時候。"他在談到這次會議時說。

自從這位79歲的民主黨人當選以來，拜登和習近平已經電話談過四次，他們最後一次會面是在3月18日。這些對話表明了保持溝通渠道暢通的願望，但迄今未能給世界上兩個主要大國之間非常緊張的關係帶來任何緩解。

除了貿易之外，中國和美國在台灣問題上尤其爭執不下。

據該報道，華盛頓和北京在應對烏克蘭戰爭的問題上也有很大分歧：美國人在西方對俄羅斯的反應中起了領頭作用，而中國人則堅持自己與普京政權的關係密切。例如，中國已經大幅增加了對俄羅斯石油的購買。

據法新社，美國與中國的競爭是拜登的既定戰略重點，他試圖在亞洲和太平洋地區，以及更廣泛的世界範圍內對抗北京的野心。

就與習近平通話，拜登在上個周末曾說，通話可能就在「最近」。美、中領導人上次通話是在3月18日，當時拜登警告習近平勿對侵略烏克蘭的俄羅斯施加援手。

美國前總統特朗普曾頒布措施，針對價值數以十億美元計中國進口貨物加征25%關稅。加征這些關稅意在懲罰，美國認為中國貿易行為不公，且加征關稅也是為了保護美國製造業者。此舉在政治上雖受歡迎，但美國通膨飆漲至40年高峰，拜登正想方設法平抑物價壓力，並表示考慮撤銷部分關稅。

財政部長葉倫（Janet Yellen）是認為撤銷部分關稅可能有助紓緩通膨的美國官員之一。

法新社說，拜習通話可能近期舉行，部分原因也是因特朗普時代加徵的關稅期限將於7月到期，除非要繼續實施。