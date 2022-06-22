極罕見：電纜橋火警致香港西北區停電近13小時 溽暑中16萬戶受影響

香港/電纜橋火警

香港新界區一條電纜橋昨(21日)晚失火，導致新界多區停電，16萬戶居民和區內手機通訊、公共交通、供水及醫院緊急手術等公共服務受影響而一度暫停，經搶修後，當中14萬戶居民的電力供應在五小時後的午夜恢復，但餘下兩萬戶則延至今晨8時許才全面恢復供電，導致區內14間學校今日要停課，郵政局服務亦不能如常提供。負責該區電力供應的公司和官員均形容，事件十分罕見，火警原因仍在調查，公司須在三天內向港府提交初步報告。

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香港的供電穩定性在全球可說是首屈一指，域內兩間電力公司的供電可靠度均達到逾99.999%的世界級水平，即每年停電少於一分鐘，而負責九龍和新界區電力供應的中電，報稱在 2018至20 年間，每年每客戶平均意外停電時間為0.92 分鐘。受事件影響，中電控股今早開盤即急跌2.9%至65.45港元，創27個月以來新低，至中午收市時仍跌1.34%，收報66.5元。

導致停電的火警，居民指約於昨晚6時半左右發生，中電則於7時10接報，起火的是位於香港西北區的元朗擴業街一條電纜橋，火勢迅速蔓延，一個多小時後，電纜橋終燒至斷裂彤塌，令架設在橋身的三組13.2萬伏特高壓電纜損毀。中電輸電及供電業務部高級總監張寶中今午表示，三組電纜中，一組屬正常供電，其餘兩組在第一組失效時作後備，三組同時損毀至不能替補，實在十分罕見。

火警中，消防處派出47名消防員及救護員，合共15輛消防車及救護車到場灌救，並首次出動配備熱能顯像機的滅火機械人，可以找到熱源頭及在較危險的地方滅火。事件中無人受傷，警方表示，消防相信火警無可疑，起火原因正在調查中。

工程師學會電機分部代表勞偉籌今早在電台節目表示，未確知事故原因，但事發在傍晚，即市民陸續歸家、而區內工廠或公司仍在上班之際，屬用電高峰，電纜有可能因為電流過大而起火；另一原因可能是電纜老化，以致電阻過高或過低而觸發火警；其次，電纜電壓過大亦有機會引發火警。至於能否排除人為因素，中電企業發展總裁莊偉茵表示，事件仍在調查中，不能揣測原因。

事故導致西北區的天水圍、屯門及元朗一帶停電，影響16萬戶居民的電力供應，多人被困電梯，公共服務亦受阻，包括港鐵天水圍站一度要關閉、屯門醫院有需要接受緊急手術的病人須要轉院、三個電訊供貨商指通訊網絡受影響致用戶難以上網及打電話、部分交通燈失靈等。部分居民更暫時租住酒店以免因沒有空調而失眠。

中電錶示，到晚上11時半，已恢復14萬戶供電，但包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑的二萬公營房屋的住戶須徹夜忍受停電。中電原預計須兩天時間完成復修，但到今早8時後，已全面恢後供電。中電補充，未來數天的供電可能不穩定，呼籲市民減少用電，並向市民致歉。

政府緊急事故監察及支持中心昨晚已經啟動，以儘力維持治安、醫療和其他緊急服務。不過，輿論普遍不滿港府沒有啟動耗資1.5億港元建立的緊急警報系統，令市民無法得知究竟發生什麼事和決定是否由市區返回新界，當中，立法會議員劉國勳批評，停電事件影響幾十萬人，導致無電、無水、無網絡，但港府竟然無啟動系統，質疑是形同虛設。議員張欣宇亦就此質疑，政府對大規模停電沒有整體預案，不同部門的配合應作檢討。

環境局副局長謝展寰解釋，緊急警示系統屬全港性，但昨晚事故隻影響局部地區，故此沒有啟用該系統通知市民。他又說，港府十分關注今次罕見事件，已責成中電在三日內提交初步報告，14日提交詳細報告，防止同類事件重演。