移民影響「港人」認同感創五年新低 惟僅2%年輕人自認「中國人」：啟示

香港/社會

受移民潮影響，一項連續性民意調查結果顯示，「香港人」的身份認同感跌至五年新低，相反，「中華人民共和國國民」的身份認同感雖是最低，但在逐步上升。時事評論員袁彌昌認為，香港正處民主運動低潮，要離開的人已「走得七七八八」，留港者需調整心態，以致身份認同出現改變。但與此同時，不足30歲的年輕人自稱是「中國人」的比率仍然徘徊在低位的2%，顯示青年人的民心回歸工作，效用不彰。

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香港民意研究所昨（21日）午公布「一國兩制25周年中期民情總結」之「市民身份認同感總結」結果，在本月初訪問1000名18歲以上市民的最新民調結果中，市民對「香港人」身份認同感繼續排行首位，以10分為滿分，有7.77分，較半年前的調查下跌0.17分，創五年以來新低。其後依次為「亞洲人」、「中華民族一分子」、「世界公民」、「中國人」及「中華人民共和國國民」(6.14分)。而「中華人民共和國國民」的認同感雖是最低，但已較半年前的民調大幅增加0.43分，評分創五年半以來新高。

調查同時發現，在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」及「中國的香港人」四個選項中仕擇其一，最多人選擇的仍是「香港人」，有39%，較兩年前大跌11個百分點；次選的「中國的香港人」，佔比自兩年前緩慢上升6個百分點，最新有31%。但若以年齡畫分，可見在18至29歲組群中，自稱為「香港人」的比率高達76%，屬逆勢上升；而自稱為「中國人」的比率更只有2%，與過去數次調查結果相若，亦遠低於總體比率的18%。

出席發布會的時事評論員袁彌昌表示，自2019年反對修訂逃犯條例事件後，民主運動陷入前所未有的低潮，要離開香港的人相信已「走得七七八八」，反映在民調結果中，是對「中國人」、「中華民族一分子」等身分認同皆有顯著上升，而本身對政治現況不滿但又選擇留港者，在心態上、身份認同方面也可能有所調整。

另一重點須要注意的是年輕人的「香港人」身分認同處於高位，袁彌昌指出，這反映特別自2019年事件起，年輕人對其香港人身分認同感非常強烈，這對執政者而言，是一個啟示。他更以兩名幼女之父的身分指出，近期從網上和電視等不同媒介的兒童節目發現，有明顯宣傳官方的意識形態，可能是瞄準一些非常年幼的兒童。

但他補充，30至39歲群組較年輕人更認同「中國人」身份，顯示到了某個人生階段，經濟條件有所改善後，身份認同感會出現變化，這對官方而言或許有所鼓舞，亦對未來北京「人心回歸」的工作有所啟示。