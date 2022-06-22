習近平在金磚峰會上警告有軍事聯盟在擴大

中國/金磚國家

由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非五國組成的金磚會議組織今天在北京舉行視頻峰會。據中國官方媒體報道稱，中國國家主席習近平對金磚峰會警告，不要搞“擴大軍事聯盟”。

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據法新社今天報道稱，中國國家媒體稱，中國國家主席習近平周三在北京舉行的金磚峰會Brics虛擬經濟論壇開始前發表講話，抨擊 "軍事聯盟的擴張"。

作為一個有影響力的新興經濟體集團，Brics（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）佔世界人口的40%以上，佔世界GDP的近四分之一。其中三個成員國即中國、印度和南非對譴責俄羅斯入侵烏克蘭的聯合國決議投了棄權票。

法新社說，北京和新德里與莫斯科有着密切的軍事聯繫，並從莫斯科購買越來越多的石油。

據中國新華社報道稱，習近平在會上說，"人類經歷了兩次世界大戰的破壞和冷戰對抗的黑暗迷霧，"習近平說，"這段痛苦的歷史表明，霸權集團之間的對抗（......）不會帶來和平與安全，而只會帶來戰爭和衝突，"習近平堅持認為，"烏克蘭的危機是對世界的另一個警告信號"。

據新加坡稱，"盲目相信實力地位，擴大軍事聯盟，以犧牲其他國家的安全為代價追求自己的安全，不可避免地導致安全僵局。"

法新社說，習近平是在明顯提到北約和美國時作出如上強調。

在上周的中國與俄羅斯兩國首腦電話交談中，習近平向俄羅斯總統普京保證，北京將繼續在 "主權 "和 "安全 "問題上支持莫斯科。

但美國譴責這一聲明，並呼籲中國避免站在 "歷史的錯誤一邊"。