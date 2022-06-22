華為在瑞典5G上訴官司輸了

瑞典/華為/愛立信

瑞典法院周三今天駁回了中國電信設備公司華為在有關瑞典推出5G基礎設施的兩個案件中提出的上訴。該判決是否終審未知。瑞典已經有擔心，該國的愛立信在中國可能遭到報復。

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就華為在瑞典5G案件中上訴失敗，法新社今天報道稱，瑞典行政上訴法院在一份報告宣判決定的聲明中說，裁定“假設在5G網絡的關鍵功能中使用華為設備可能破壞瑞典的安全”，這是合理的。

2020年，瑞典成為歐洲繼英國之後的第二個國家，也是歐盟第一個國家，公開禁止中國華為產品被運用在瑞典5G網絡（第五代移動互聯網）基礎設施中。

根據判決，已經安裝的設備必須在2025年1月1日前拆除。

據瑞典行政上訴法院院長Anita Linder在聲明中說，"瑞典的安全應被列在所有利益之前。瑞典電信監管局（PTS）的決定是基於對瑞典的真實、當前的和足夠嚴重的威脅事實考量。"

據法新社說，瑞典當局的禁令據信損害了瑞典和中國之間的關係。北京當時警告說，瑞典電信監管局的決定可能會對在中國經營的瑞典公司產生 "後果"。

法新社說，中國的警告引起了瑞典對華為的競爭對手即瑞典電信巨頭愛立信進行報復的擔憂。