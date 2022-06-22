許志永案秘密開庭  法國駐華使館及人權組織呼籲釋放許志永與丁家喜兩人

中國/人權

中國著名維權律師許志永顛覆國家政權案6月22日在山東省臨沂市臨沭縣的法院秘密開庭，同樣因“廈門聚會”而被指控的丁家喜案將於6月24日開庭，法國駐華使館以及多個人權組織呼籲當局立即釋放兩名維權人士。

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許志永與丁家喜的律師被禁止接受媒體採訪，據旅居美國的丁家喜的妻子羅勝春披露，許志永的姐姐昨晚前往臨沭但卻在半夜一點被警察逼迫連夜離開。

當局盡最大可能封鎖有關許志永與丁家喜案的信息，多個人權組織都發表聲明呼籲當局立即釋放兩名維權人士。

法國駐華使館的微博賬號今天也就他們兩人的案子發表中文聲明，聲明寫道:" 許志永、丁家喜案件開庭在即，我們與他們同在。這兩位維權人士因行使其基本權利被拘留兩年多，我們呼籲立即釋放他們，並將繼續密切關注他們的情況。"

國際特赦組織呼籲釋放許志永與丁家喜 © 網絡

國際特赦組織中文推號也就此發表聲明譴責 : 中國當局針對許志永和丁家喜的鎮壓，並不是因為他們犯了任何國際公認的罪行，而僅是因為政府不喜歡他們的觀點。他們在被拘留期間就被酷刑，在這場被操縱的秘密審判中，他們很是可能被判刑多年。中國必須立即釋放他們！

中國人權律師團關於許志永博士、丁家喜律師案件的聲明, 強調此案在偵查過程中，許志永、丁家喜、常瑋平、張忠順、戴振亞等人遭受了被長時間剝奪睡眠和限制食物等酷刑；存在限制辯護律師複製卷宗、限制辯護律師攜帶電腦等工具進入法庭開展辯護工作、強令辯護律師簽訂所謂的保密協議、秘密審判等違法行為，呼籲當局允許證人出庭作證、允許公民自由旁聽。允許辯護人依法複製卷宗，保障辯護人合理的閱卷時間。並且要求檢察機關追究相關責任人員虐待被監管人員的犯罪行為。

中國人權律師團關於許志永博士、丁家喜律師案件的聲明 © 網絡

許志永博士是中國國內知名的青年法學家，人權學者，曾經參與北大三博士上書全國人大廢除收容遣送制度，曾為揭露黑磚窖事件奔走，曾為三聚腈胺受害者救助努力，2014年曾為推動外地人子女在亦參加高考和推動官員財產公開而入獄，此番他因2019年年底在廈門的一次聚會而同丁家喜一同被逮捕，並同被指控犯有顛覆國家政權罪。

有網民評論說，許志永 、丁家喜 這樣的人一再被囚，難怪鐵鏈女、唐山女等悲劇層出不窮，億萬人關注卻無人能救。