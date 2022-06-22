譚德塞認病毒從武漢實驗室泄出？北京稱世衛否認

中國/新冠病毒溯源/譚德塞/武漢實驗室

英國每日郵報於18日報導，儘管世衛組織表示，關於病毒起源的所有假設都擺在桌面上，但消息人士稱，譚德塞最近向一位歐洲資深政治家透露，最可能的解釋是武漢實驗室發生了災難性事故，導致病毒在2019年底開始傳播。中國外交部發言人汪文斌今天說，世衛秘書處已向中方澄清，譚德塞未發表此類言論。汪文斌還說，有關媒體以“匿名放風”的形式翻炒實驗室泄漏，“用心險惡”，阻礙科學溯源，是破壞國際抗疫合作大局的政治操弄。

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據中央社署名張淑伶今天報道稱，就英媒指世衛秘書長譚德塞私下認為，新冠病毒是從中國武漢實驗室泄出病毒導致。中國外交部發言人汪文斌今天說，世衛秘書處已向中方澄清，譚德塞未發表此類言論。汪文斌是在今天外交部例行記者會上，被問及英國媒體日前援引消息人士所作的相關報道時做出回應。

汪文斌說，世界衛生組織（WHO）秘書處已就有關的報道向中方澄清，強調譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）未在公開或私下場合發表任何此類的言論，相關報道“內容完全不屬實”，譚德塞“完全反對報導中的有關內容”。汪文斌說，中方已多次闡述有關立場，“實驗室泄漏完全是反華勢力出於政治目的炮製的謊言，毫無科學可言”。中方已經邀請世衛組織國際專家組赴武漢相關實驗室考察，聯合研究報告也明確得出了實驗室泄漏極不可能的結論。

據中央社說，新冠病毒溯源議題深具爭議，導致北京與西方國家關係日益緊繃。譚德塞曾於今年2月表示，已與中國國務院總理李克強會面，討論有必要在追溯新冠病毒起源上加強合作。