中國南方洪災嚴重 廣東稱世紀之“水”

中國/南部水災

2022年6月13日航拍的中國南部廣西榮安地區暴雨後形成的水災。

嚴重的洪水今天威脅着中國南部的部分地區，因為暴雨導致河流溢出河岸，水災達到近一個世紀以來的水平。

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據法新社今天報道稱，創紀錄的洪水威脅着廣州地區。而且面臨風險的地區是富裕的製造業大省廣東的珠江流域，其中包括廣州和深圳這兩個大都市，廣深也是許多科技公司的所在地。

當地數十萬人已經從受影響最嚴重的地段疏散。

中國水利部周三將珠江流域置於洪水的高度警戒狀態，並稱一些地方的水位已經 "超過歷史記錄"。來自廣州以北的韶關市的圖像顯示，周三，居民們在被淹沒的大道上前進。在一些地方，水深淹沒了汽車的頂部。

消息說，雨水與泥濁淹沒了商店和建築物。

珠江流域包括許多人口稠密的城市和無數的工廠。

廣東省級應急管理部門估計直接經濟損失為17億人民幣（2.4億歐元）。據當地媒體報道，廣州北部英德市的水位在周三超過了該市1931年的歷史最高值。它可能超過整個珠江流域1915年的歷史記錄。當地媒體說廣東的這部分地區目前正面臨著 "世紀洪水"。

該省的風險地區已被命令採取一切必要措施來限制損失，一些工廠停工，學校關門。

法新社說，中國南半部的其他地區，包括東部沿海省份福建和廣西南部地區，在6月也受到創紀錄的降雨襲擊，導致數十萬人疏散。春末夏初，中國部分地區經常發生洪水。但近年來，隨着氣候變化，洪水災情似乎越來越嚴重。