中國為何試圖在非洲之角扮演斡旋者角色？為何現在想介入這個安全堪憂、情況紛亂地區的事務？這是法國媒體近日報道關注的焦點。本周一(20日)和周二(21日)在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行了首屆中國-非洲之角安全、治理和發展會議。

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中國因為安全問題，試圖在飽受衝突和爭端的困擾的非洲之角，扮演斡旋者角色？這是法國重點周刊報道指出的。報道還說，北京正在尋求加強其影響力並保護其眾多投資。

本周一(20日)和周二(21日)在埃塞俄比亞首都，亞的斯亞貝巴舉行的首屆中國-非洲之角安全、治理和發展會議開幕式上，在該地區有很多利益的中國，提出其擔任調解的意願。

中國外交部非洲之角事務特使薛冰說：“我願意根據本地區國家的意願，為和平解決爭端提供斡旋。”

今年二月，中國任命薛冰擔任中國外非洲之角事務特使，表明北京決心以外交方式介入這個飽受各種衝突困擾的地區，特別是在埃塞俄比亞、索馬里和南蘇丹等國。

2007年，中國已經派遣一名非洲之角特使，也就是當時負責非洲事務的大使劉貴金，他也就立即就蘇丹達爾富爾危機展開部署。

就非洲之角，北京現今採取立場：

此後，中國在非洲之角這一戰略地區的利益只增不減。 中國在吉布提擁有一個港口以及擁有其非洲的唯一軍事基地，以確保其巨大的經濟利益（例如：運輸、工業、能源等）。

中國外交部非洲之角事務特使薛冰說：“我們從歷史中吸取了教訓，非洲之角不應該成為任何國家的後院。”

他同時提醒說：“許多人遭受到《殖民統治》，以及《冷戰對抗給非洲大陸帶來了戰火》”。 薛冰並呼籲“避免干涉別國內政”和“拒絕濫用單邊制裁”。

其實，朝向印度洋的另一海岸邊的非洲進行海事外交及非洲之角地區外交行動，早就在中國的部署當中。這也是中國年初在非洲進行的外交訪問的目的地。 中國外交部長王毅1 月 4 日已對厄立特里亞、肯尼亞和科摩羅開始進行為期四天的訪問，北京也試圖在東非安全情況惡化的環境中加強中國在當地扮演的角色，並試探性地伸出觸角。

而王毅年初的這項巡訪也是中國對非洲外交的傳統行動的一部分。 自1991年以來，中國官員的每年的第一個外交訪問行程都保留給非洲地區。 這也是繼去年11月在達喀爾舉行的中非峰會之後，中國顧問團隊在兩個月內第二次訪問非洲大陸。

非洲之角是一個危機四伏的地區，中國現今試圖伸觸角，增加影響力：

中國非洲之角事務特使薛冰還在本次非洲之角安全會議上宣布，中國願意在該地區支持不同的計畫，例如：糧食安全、衛生、交通、貿易促進或加強當地國的技能等領域的各種建設項目。

埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德的國家安全顧問 Redwan Hussein 在開展這些工程時強調指出， “這項主動性倡議是屬於非洲之角國家，由他們來主導，管理經營並領航。中國只是扮演一個支持者的角色。”

他還補充說：“這些是我們的問題（...），解決方案（...）必須來自我們內部。 這次會議的成敗將取決於我們，而不是其他人。”

埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德上周表示，政府不想再有戰爭發生，有未經證實的報道稱，政府正在與其與競爭對手提格雷組織的領導人進行談判，

這位總理說，一個政府委員會將很快就該問題提出路線圖。

埃塞俄比亞政府官方並未表態是否接受中方提出的居間斡旋提議。 與此同時，近幾個月來，非洲聯盟、美國和肯尼亞也繼續努力進行其他的斡旋調解。

現今有另一項爭議可能會使這個次區域的調解進程複雜化，它涉及了埃塞俄比亞總理於 2 月 20 日揭幕的“復興大壩”項目。

這個大壩引發臨近國家擔憂供水的問題，也因此埃及和蘇丹早先曾要求埃塞俄比亞停止對這個即將成為非洲最大水力發電站的大壩進行關注儲水的動作。