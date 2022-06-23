催高房地產經濟高招：懲罰“惡意不買房”

中國/房地產

據中國中央下令“穩樓市”後，中國多地為促進民眾買房可謂花招百出，青島市薛家島街道辦事處近日下令社區調查居民購房意願，還要求針對“惡意不買房”且銀行有巨額存款者，一律約談。不過“惡意不買房”相關新聞在中國大陸社群引髮網友熱傳與訕笑後，已遭網管下架。

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據中央社今天引述消息報道稱，中國山東青島市西海岸新區薛家島街道辦事處17日發布“關於做好促進居民購買新建商品房的通知”，要求截至6月底，每個合作社完成網簽新建商品房不少於2個，各社區負責牽頭彙總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。

“通知”還要求，“凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話”。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。

消息說，薛家島街道辦事處工作人員18日證實確有此事，並稱“通知”中所說的“上級部署”是指“青島西海岸新區管委辦公室”和“青島市黃島區人民政府辦公室”聯合印發的一份紅頭文件。

對此，中國官媒證券時報今天發出評論稱，穩樓市應該“因城施策”，不宜矯枉過正。

該報道稱，“惡意不買房”相關新聞在中國大陸社群引髮網友熱傳與訕笑後，已遭網管下架。