《回聲報》：北京和莫斯科向南看以對抗西方

金磚峰會

中俄兩國利用金磚峰會遏制西方。這是《回聲報》6月23日駐上海記者發回的一篇報道。報道認為，在重新定義的世界秩序中，普京懂得如何依靠習近平的支持而不掩蓋自己的孤立。但法國記者也認為，金磚集團因不同議程和不同地緣政治利益的困擾而互不信任。

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在七國集團峰會之前，北京組織的金磚國家峰會為俄羅斯總統普京與全球其他重要領導人提供了難得的機會。中國習近平主席於6月23日以視頻方式出席了金磚國家工商論壇開幕式並發表主旨演講。

由北京組織的虛擬金磚峰會於周四開幕，為俄羅斯總統普京提供了自入侵烏克蘭以來首次與地球其他重要領導人一起出現的機會。

與中國領導人習近平、印度、巴西和南非一起分享屏幕，俄羅斯總統毫不掩飾他很高興能夠展示他並不孤單。

普京還呼籲金磚國家合作，以應對西方國家的“自私和魯莽行為”，他提到制裁嚴重影響了世界經濟，對他來說，責任不是普京對烏克蘭的軍事攻擊。

在他身邊，組成這個群體的國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）的其他領導人——佔世界人口的 40% 和地球 GDP 的四分之一。這些國家都沒有直接譴責莫斯科。巴西在聯合國投票反對俄羅斯，但其總統、外交政策負責人博爾索納羅立即表現出“中立”。

此次金磚國家峰會將在 七大工業國峰會（從 6 月 26 日星期日至 6 月 28 日星期二在巴伐利亞舉行）之前舉行，七強成員國一致譴責俄羅斯的侵略。七大工業國峰會之後將舉行北約峰會。

普京希望依靠金磚國家，更廣泛地說，依靠南方國家，提供替代全球治理的替代方案，他譴責美國的霸權。

為什麼中國不會拯救俄羅斯免受制裁?

“金磚國家現在比以往任何時候都更需要發揮領導作用，以制定旨在建立一個真正的多極（全球）體系的統一、積極的政策”，俄羅斯總統要確保金磚國家可以依靠支持“亞洲、非洲和拉丁美洲的幾個渴望執行獨立政策的國家”。

在這個重新定義世界秩序的倡議中，他知道他可以指望習近平的中國支持。就在俄羅斯入侵烏克蘭之前，兩國宣布了“無上限的友誼”。從那以後，中國拒絕譴責俄羅斯，將衝突的大部分責任推給美國，被指責推動北約進一步向東擴張。

周三，習近平嚴厲批評“擴大軍事同盟”以及西方對俄羅斯採取的制裁措施，稱其為，事實證明制裁是 “迴旋鏢”和“雙刃劍”，終將損人害己。上個月，中國表示希望將2009年成立的金磚國家集團擴大到其他國家。

本次峰會為習近平和普京提供了與第三世界領導人一起展示自己的機會。 《中國日報》在社論中說：“金磚會晤不是聊天室，也不是圈套，而是協調發展中國家行動，支持共同發展。”

中俄還譴責了即將舉行的七國集團和北約峰會。在另一篇社論中表示，這將表明“美國及其西方盟國仍然遠未認識到時代已經改變，現在不再是他們可以用炮艇恐嚇他人的時候了”，。

事實仍然是，儘管存在某些共同利益，但金磚國家集團已經飽受互不信任、不同議程和不同地緣政治利益的困擾。印度和中國之間的邊界緊張局勢在 2020 年演變成暴力衝突，仍未得到解決。