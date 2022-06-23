張曉明破例調任政協副秘書長 評論料港澳工作將更緊跟中央

香港/政治

中國政協第十三屆全國委員會常務委員會最新一次會議昨（22日）午在北京閉幕，會議決定增補國務院港澳事務辦工室原常務副主任張曉明為政協委員，並委任他為副秘書長。一直在港澳系統工作的張曉明調離港澳事務系統，是前所未有的情況，中國事務評論員劉銳紹指出，港澳工作日後由過往與港澳人事或工作沒有交集的官員執掌，將令主事官員日後更加緊跟北京「牢牢掌握」香港全面管治權的政策，難按港澳實際情況調節。他預見，日後香港政策將是「政治抓緊、經濟調整」格局。

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現年58歲的張曉明，大學畢業後即在港澳辦工作，36年間，他由科員逐步升至副主任，2012年來港出任中央駐港聯絡辦公室主任，五年後調回北京接任港澳辦主任，2020年因北京治港政策轉變而由政協副主席夏寶龍「空降」為主任，而張則降為常務副主任，但正部長級別未變。今次調往政協當副秘書長是他首次調離港澳工作系統，亦與過往掌管香港事務工作的官員會在相關工作崗位上退休不同。

翻查數據，港澳辦主任一職，主要由港澳工作系統外的中央委員出任或由港澳辦內長期工作的官僚升任，前者例子有國務委員姬鵬飛、創辦主任廖承志之子廖暉、王光亞等，後者則有魯平。而即使是系統外的人來領導港澳辦，港澳辦主任都會是他們公職生涯最後一站，而張曉明則是首位在當上主任後調離港澳工作系統者，而且還是有36年港澳工作經驗的「專職」官員。

孫嘉業：中央港澳工作會否降格值得注意

中國評論員孫嘉業今天在《明報》撰文指出，張曉明的新職雖然仍為正部級，但重要性肯定大打折扣，被邊緣化無疑。他由此質疑，日後的中央港澳工作領導小組會否降格，在副總理韓正於中共「二十大」退休後，不再由政治局常委的副總理領導，而是恢復由政治局委員或國務委員的副國級執掌。

不過，另一中國事務評論員劉銳紹不認為張曉明調任政協是降職或與港澳工作切割，因為政協作為一個統戰組織，亦有港澳工作需要推進，端視北京如何使用這位長期港澳工作官員。

但他指出，張曉明調離港澳工作系統反映中央要更能落實總書記習近平「牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港、澳門全面管治權」的官員執掌港澳辦。劉銳紹解釋，長期在港澳系統工作的官員，好處是能在落實中央政策時能結合香港實際情況，「逐漸與港府官員相近、推行」，但這便落後於北京的「牢牢掌握」要求，而張曉明在過去兩年的常務副主任任期內，顯然被視為未能全部落實牢牢掌握的政策。他指出，在近期的人事任命可見，執掌港澳工作第一把交椅的，都是與港澳工作沒有交集的，這些人既沒人事牽絆，亦因不熟悉港澳人事而不能打「擦邊球」，使得他們更加緊跟中央政策。

劉銳紹預料，未來的北京中央治港政策不會由緊回寬，因為未來至少半年仍有重要事件進行，例如香港回歸25周年、中共司開「二十大」會議等，而一些從警務工作退下來的港府官員仍然掌管一些重要的半官方職位。不過，經濟上會略作調整，以安撫外資。故總括而言是「政治抓緊 經濟調整」。