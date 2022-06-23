日本參議院選舉拉開序幕 執政黨穩操勝券

日本/政治

日本第26屆參議院選舉22日發布公告，開始了面向7月10日投計票的為期18天的選戰。報名參選的受理工作22日傍晚結束，針對改選的124個議席（選區74個、比例代表50個）和非改選的神奈川選區1個補選議席，15個政治團體爭奪125個議席，選區共有367個候選人，比例代表178個候選人，總計545人報名參選，其中女性181人，約佔33%，比例和人數均創歷史新高。

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在這次選舉中，嚴重的物價上漲和通貨膨脹將成為集中爭論的課題。

根據《日本經濟新聞》6月20日報道，日本經濟新聞社和東京電視台於2022年6月17日-19日進行的民意調查顯示，64%的受訪者表示，他們無法忍受近期由於資源飆升和日元貶值而導致的價格上漲。

當被問及在參議院選舉中所重視的政策時，首位是經濟復蘇，佔44%，其次是養老金/醫療/長期護理（35%），第三位是外交/安全（28%），新冠病毒對策為16%，排第7位。對於任何年齡段的人來說，都不認為新冠病毒對策是最重要的政策，可能鑒於日本感染已經穩定下來，人們更傾向於重視經濟。

《日本經濟新聞》5月30日發表的關於在參議院選舉中想投票的政黨和候選人所在政黨的民意調查顯示，最多的是自民黨，達50% ，第二名是日本維新會，為8%，第三名是立憲民主黨為7%。

這是自2002年以來關於投票特定政黨的支持率首次達到50%，回答“還沒有決定”為15%。

根據《讀賣新聞》6月發表的全國民意調查，在定於7月舉行的參議院選舉中，45%的受訪者表示在比例選舉中將把票投給自民黨（上一次5月的調查為44%），在各黨中占第一， 緊隨其後的是日本維新會（9%）和立憲民主黨（7%）。在2019年7月上一屆上議院選舉前的6月的調查中，自民黨為40%，立憲民主黨是10%，日本維新會為6%。

自民黨總裁岸田文雄已將勝負線定為“包括非改選議員在內議員，執政黨超過半數”，現在自民黨和公明黨非改選議席共有69個席位，本次選舉只要在改選的125個議席中獲得56個席位，執政兩黨就會在總數為248議席中超過半數。

2016年參議院選舉中僅自民黨在就獲得56個席位，在第2019年的參議院選舉中自民黨獲得57個席位，這次選舉自民黨加上公明黨奪得的議席，執政黨獲得56個席位應是穩操勝券。