李家超研放寬旅客入境防疫措施 年底將出席曼谷APEC峰會

香港/防疫

候任行政長官李家超表示，正積極研究與中國內地及國際通關，減少武漢肺炎防疫措施為入境旅客帶來的不便，包括考慮容許入境人士居家檢疫，或者縮短酒店檢疫的日數。另外，本身受美國制裁的李家超又表示，計畫出席11月在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作組織(APEC)領導人峰會，藉此向國際社會推廣香港。

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與李家超同樣受美國制裁的現任特首林鄭月娥月中接受《星島日報》訪問時曾慨嘆，五年特首生涯唯一比較可惜的是，近三年因為疫情而未能外訪，令香港變了被人代言。下周接任特首的李家超，接受英文報章《南華早報》訪問時指出，港府會向國際夥伴展示香港是一個具有吸引力、競爭力及開放的社會，港人享有基本法保障的自由及權利，有獨立的司法制度，消弭香港人權自由被侵害的詆毀言論和指控。他以去年「世界正義工程」（World Justice Project）的全球法治指數為例證明香港享有司法獨立，指香港在139個國家和地區中排第19位，高於美國的第27位。

不過，李家超沒有提及，全球排名第19位，已較前年下降三位；而在八大許分項目中，香港的「基本人權」和「約束政府權力」跌幅最大，排名分別跌至全球第54位和第45位。前者排名低過多米尼加共和國、秘魯和格魯吉亞；至於「約束政府權力」，排名亦低過盧旺達和南非。 在通關問題上，李家超在訪問中說，會優先考慮與中國內地通關，恢復貿易和人員往來，但明白香港與世界其他地方聯繫的重要性，故已要求候任醫務衛生局局長盧寵茂迅速審視疫情發展，並提出減少對旅客不便的臨時措施，包括居家隔離或縮短隔離酒店的檢疫日數。報道引述消息指，放寬檢疫措施適用於「點對點」行程的旅客，類似死循環管理方式。