澳大利亞國防部長結束印度之行

澳洲防長訪印

6月20日至23日，澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）對印度進行為期四天的訪問。6月22日，馬爾斯與印度同行討論了區域戰略形勢，其中包括對中國日益增長的軍事力量的共同擔憂，兩位部長誓言進一步加強國防技術合作。

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在22日接受澳大利亞廣播公司ABC採訪時，馬爾斯對印度和澳大利亞所面臨的戰略形勢作了直率的評估。

“我認為，在我們兩國的歷史上，從來沒有出現過戰略關係如此強烈一致的時候”，馬爾斯說，“對（印度和）澳大利亞來說，中國是我們最大的貿易夥伴。同時，對於印度和澳大利亞來說，中國是我們最大的安全隱患。”

馬爾斯補充說，“我們都在努力調和這些事情，這不是一個容易解決的問題。現在是與朋友交流經驗的時候了”。

這位國防部長告訴澳大利亞廣播公司ABC，他還希望澳大利亞和印度加深聯繫，以實現更大的情報和信息共享，同時尋找新的機會來擴大軍事訓練。

會見結束後，馬爾斯與印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）發表了一份聯合聲明，表示他們歡迎印度和澳大利亞之間“日益多樣化和頻繁的防務演習和交流”，並發誓推動印度-澳大利亞國防研究和物資合作聯合工作組（JWG），該小組旨在加強國防工業間的聯繫，將於今年末在澳大利亞舉行會議。

當天，馬爾斯在印度國防學院（National Defence Academy）發表演講時表示，中國2020年沿實際控制線（LAC）對印度軍隊的攻擊是一個 “我們都應該注意的警告”，澳大利亞當時站出來維護印度的主權，現在也會繼續這樣做，同時強調中共應致力於“通過對話解決這一爭端”至關重要。

馬爾斯說，“基於秩序的全球規則在任何地方都很重要，包括在地球上最高的地方”。

馬爾斯說，俄羅斯對烏克蘭的戰爭是另一個警告，“我們不能僅僅依靠經濟上的相互依存來阻止衝突；而且，當一個國家堅持軍事集結而造成軍事力量不平衡時，遏制可能就會失敗。”

馬爾斯建議，澳大利亞和印度應嘗試達成新的協議，允許兩國軍用飛機和船隻定期進入和使用對方的國防設施。

澳大利亞知名研究中心“格里菲斯亞洲研究所”（Griffith Asia Institute）的霍爾（Ian Hall）博士對印度和澳大利亞測試新的合作想法表示肯定。

霍爾告訴ABC，“相互准入是合乎邏輯的下一步，尤其是在孟加拉灣和進入太平洋的通道上與印度合作進行海上監視。”，找到有效地合作方法非常重要。