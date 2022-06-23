習近平促今年經濟增長須保5.5%

中國/經濟/5.5%

中國國家主席習近平昨天視訊出席金磚國家工商論壇開幕式時強調，中國將採取更加有效舉措，努力實現全年經濟社會發展目標。中央社說，但外界近期普遍預測中國難以達到5.5%的經濟成長目標。

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據中央社今天報道稱，中國國家主席習近平促采更有效舉措實現全年經濟目標。

習近平在金磚國家工商論壇開幕式主旨演講中表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外發展環境，中國築牢疫情防控屏障，鞏固疫情防控成果，最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。他說，中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。

中央社引述今年4月曾為中共中央政治局授課的上海財經大學校長劉元春昨天出席線上舉行的2022年世界計量經濟學會亞洲年會開幕時演講表示，目前很重要的任務就是為中共20大的召開營造祥和環境，“國務院和中央已經把整個二季度正增長以及全年經濟目標基本達成，作為一個政治任務，分解到各個層級和機構，導致三季度很多地方政府要在中央精神的指引下，進行全面發力”。

據劉元春說，在政策保證下，企業趕工趕時完成生產任務，中小企業預計逐漸復蘇，“第三季度中國GDP增速在6%左右，應沒問題”。