習近平呼籲更好監管在線金融

中國/金融

中國國家主席習近平最近呼籲對在線金融進行更好的監管，但在持續對數字經濟進行鎮壓後，他堅持認為中國政府 要"支持 "數字經濟。

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據中國新媒體周四的報道，習近平呼籲要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板，保障支付和金融基礎設施安全，防範化解系統性金融風險隱患，支持平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面發揮更大作用。

法新社報道認為，習近平在與中國最高領導人的會晤中還說，必須採取措施 "化解 "金融系統的風險。而過去一年半，中國數字和高科技巨頭一直受到當局的壓力，當局增加了打擊和罰款的數量，尤其在競爭和個人數據問題上。最著名的案例是螞蟻集團上市，這個全國在線零售冠軍阿里巴巴的支付和金融服務部門，在2020年底率先受到當局的抨擊，其巨大的首次公開募股計畫（IPO）流產事件曾一度引發全球的關注。但近期中國政府對螞蟻上市開了綠燈。

由於中國政府對科技行業的收緊，使該行業損失了數十億美元的市值。

在中國，絕大多數人的日常支付現在都是通過數字巨頭的移動應用程序進行的，包括微信和支付寶等軟件。這種方法已經取代了銀行卡和傳統銀行的現金，因此部分地擺脫了監管機構的控制。

法新社報道，最近幾周，市場受到來自當局的幾個信號的鼓舞，被認為對數字巨頭是積極的。政府已經肯定了其對數字經濟的支持，並在之後接待了幾位老闆。在凍結數月後，當局還在6月初發放了新的視頻遊戲許可證，這對自2021年以來因限制未成年人遊戲時間而受到嚴重處罰的行業來說是一種安慰。

據《華爾街日報》報道，當局還準備結束對滴滴的起訴。滴滴自去年以來一直是行政調查的目標，理由是它收集個人數據，這迫使滴滴在12月宣布突然退出紐約證券交易所。

同時，由於受到經濟放緩的威脅，北京也在疏導汽車行業。中國總理李克強周三表示，他正在考慮延長購買清潔車輛的補貼，這些補貼最初將於2022年12月31日結束。