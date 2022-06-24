中國學生後年起可在內地應考香港DSE 試卷保密惹關注

中港/教育

中國內地的中學考生，可望於2024年起，在內地報考香港的中學文憑試，毋須親身到香港赴考，英文口試及體育或音樂科的實習考試子外。有升學輔導機構認為，新安排不會增加香港本地學生升大學的競爭，但爭取頂級成績的競爭則可能會上升。但更惹人關注的，是試卷的保密安排。

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現時中國的中學生亦可以自修生名義來港參加中學文憑試（Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination，簡稱DSE），但必須親身赴港應考，過去四年，這類考生人數介乎204至396人之間。有在中國內地開辦DSE應試班的教育機構簡介中解釋，中國學生選擇不考內地高考而報考DSE，是因為可以DSE成績直接報讀香港的大學或往海外升學，而香港DSE考生每年約5萬人，競爭比在中國千萬高考生中取得好成績再來港報讀低。

香港考試及評核局昨(23日) 公布，2024年將在中學文憑試（DSE）首次引入「異地同考」，讓中國合資格港人子弟學校獲該局批核成為「與考學校」後，保送中六學生於原校考DSE筆試；而外校、其他內地自修生在「得到當地相關部門同意」後，可在「與考學校」應考。不過，個別科目仍須在香港應試，包括英文口試、體育或音樂科實習考試；而乙類應用學習科目、丙類其他語言科目則只會在港開辦和考試。

深圳香港培僑書院龍華信義學校已向考評局申請成為「與考學校」，該核總校長吳育智表示，DSE課程一直受大灣區家長追捧，方便學生在內地應考，令學生毋須舟車勞頓赴港應考，應會大受歡迎。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，新安排預料不會令應試人數大幅上升，因為籌備文憑試需時至少三年，增加應試方便性只是其中一個輕微影響考生的因素，最終須視乎課程內容或將來的升學銜接。他又說，文憑試第1至5等級是依照水平參照原則評級，不會因為考生增加而影響等級成績；但5*及5**等級是以常模參照評級，所以有機會因考試人數上升而令競爭加劇，使本地考生更難獲取5*或以上成績。至於升學競爭，由於中國考生以非大學聯合招生辦法競爭大學的資助學位，不會影響現有香港學生的競爭。

不過，更多人關注中國應考的監考和試卷保密問題，考評局表示，考試運作和監考要求「會盡量與香港考試的做法一致」。而前考評局秘書長唐創時則表示，北上營辦文憑試須解決不少考評問題，包括檢視應否分兩條隊評分，減少報考中國學生人數增加對香港考生評分的影響，亦要小心處理來往兩地運送試卷牽涉的保密性等問題。民主黨教育政策發言人朱子洛亦憂慮在中國進行考試未能如香港般嚴謹和相關的試卷保密安排；他亦質疑考評局的權力能否延伸至中國，難以維持香港文憑試的公信力，建議中國應考試卷亦送來香港評分，以確保評卷準則一致。