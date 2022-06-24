中國駐澳大使去科大演講遭遇抗議

中國/澳大利亞

中國駐澳大利亞大使肖千周五今天在悉尼一所大學就兩國緊張關係的未來進行演講時，多次被抗議批評打斷，但肖千對嘲笑他的人權活動家也進行了抨擊。

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據法新社今天報道說，澳大利亞活動人士嘲諷中國駐澳大利亞大使。自1月起擔任該職務的肖千剛剛開始在悉尼科技大學的演講時，就被抗議者打斷，他們呼籲為西藏和香港提供自由。肖千多次被舉着標語牌的抗議者打斷，其中一些標語牌譴責了針對新疆穆斯林維吾爾族的鎮壓政策以及批評邀請肖千演講的大學。

但肖千說，以這種方式被反覆打斷違反了言論自由。

而邀請肖千進入校園的澳中關係研究所所長詹姆斯-勞倫森說，大學 "歡迎校園內的言論自由"。但他說：然而，這項權利並不包括擾斷客人說話。

據該消息，在肖千的演講中，一名抗議者被保安請出了大廳，因為她高喊：”科技大學不能接待一個種族滅絕的獨裁者。“另一名抗議者手舉一塊寫着 "自由西藏"、"自由東突厥斯坦 "的標語牌，但她的標語牌被一名聽眾從手中奪走。

自2020年以來，在澳大利亞呼籲對新冠病毒大流行病的起源進行獨立調查之後，北京和堪培拉一直處於對立狀態。堪培拉隨後將中國巨頭華為排除在建設該國5G電信網絡的合同之外。

作為澳大利亞最大的貿易夥伴，中國針對澳大利亞的十幾種產品，包括煤炭、葡萄酒和大麥採取了報復性措施。

6月中旬，澳大利亞新任國防部長理查德-馬爾斯在新加坡舉行的香格里拉對話會期間會見了中國國防部長。這是三年來兩國之間的第一次的部長級會議。

據肖千在講話中說，澳大利亞5月份的選舉中，中左翼工黨獲勝，為兩國關係的 "可能改善創造了機會"。肖千還援引中國外交部長王毅的話說，"重啟需要具體行動"，並指出在政治、經濟和安全以及地區事務方面了有合作潛力。